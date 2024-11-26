Вице-премьер Молдавии: прекращение поставок газа из РФ в ПМР станет катастрофой

Вице-премьер Молдавии по вопросам реинтеграции Олег Серебрян заявил, что, если Россия прекратит поставки газа в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР), в Молдавии может начаться гуманитарная катастрофа. Чтобы не допустить такого развития событий, и прошла недавняя встреча министра энергетики Молдавии Виктора Парликова с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, пояснил вице-премьер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Кулекин / РИА Новости Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

«Это привело бы к краху экономической системы доставки электроэнергии, пострадали бы десятки тысяч семей как на левом, так и на правом берегу Днестра»,— сказал господин Серебрян в эфире телеканала «Молдова 1». Вице-премьер подчеркнул, что в таких ситуациях государство обязано сделать все возможное для защиты населения. На прошедшей 25 ноября встрече господин Миллер и господин Парликов обсуждали возможность возобновления поставок в Молдавию газа с января предстоящего года.

В октябре 2021 года «Газпром» и «Молдовагаз» заключили пятилетний контракт на ежегодную поставку в Молдавию 3,3 млрд кубометров газа, которые должны были распределяться между правым и левым берегами Днестра. В конце 2022 года «Газпром» сократил поставки вдвое, так как Украина, через которую идет транзит, блокировала одну из двух точек входа в экспортный газопровод.

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