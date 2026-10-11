Туши укрупняются
Число предприятий по разведению свиней сократилось на 5,8%
11.10.2026, 13:17
На начало октября число предприятий, занятых разведением свиней в России, сократилось на 5,8% год к году. Эксперты связывают это в основном с консолидацией рынка и укрупнением существующих предприятий. Производство свинины в стране увеличивается.
На начало октября в России оказалось зарегистрировано примерно 1,86 тыс. предприятий, занятых разведением свиней, подсчитали в сервисе «Контур.Фокус». Год к году их число сократилось на 5,8%. Количество индивидуальных предпринимательств (ИП) снизилось на 5,7% год к году, примерно до 1,45 тыс., юрлиц — на 6%, до 404.
Несмотря на огромное число ИП и юрлиц, в большинстве своем это все непрофессиональные игроки, отмечает гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. Снижение числа компаний эксперт связывает с консолидацией рынка. Укрупнение бизнесов идет уже второе десятилетие, говорит директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Андрей Кучеров. По его оценке, сегодня на 20 крупнейших компаний приходится около 80% рынка. Он добавил, что консолидация вошла в зрелую фазу: доля двадцатки компаний за 2025 год выросла лишь с 79,6% до 80%. За счет повышения концентрации производства РФ не только достигла полной самообеспеченности свининой, но и активно наращивает экспортные поставки, заявили “Ъ” в Минсельхозе РФ.
Оксана Лут, глава Минсельхоза, в ноябре 2018 года:
«Свиноводство — конкурентоспособная и привлекательная отрасль для инвесторов».
В первую очередь укрупнение рынка происходит как за счет роста эффективности промышленных предприятий и, соответственно, роста конкуренции, так и из-за эпизоотических причин, поясняет господин Ковалев. Достичь высокого статуса биобезопасности, прежде всего от африканской чумы свиней (АЧС), малые предприятия не в состоянии — это слишком дорого, констатирует эксперт.
Особенно тяжело справляются с АЧС личные подсобные и крестьянско-фермерские хозяйства, добавляет Андрей Кучеров. Вакцины от болезни нет, а при вспышке свиней изымают не только в очаге, но и в угрожаемой зоне вокруг него, поясняет он.
Господин Кучеров отмечает, что современное свиноводство — это, как правило, производство полного цикла: комбикормовый завод, генетика, комплексы, бойня, переработка и дистрибуция. Чем больше объем ты производишь, тем ниже себестоимость 1 кг и тем легче нести расходы на такие затратные статьи, как ветеринарная защита и логистика, поясняет он.
В «Мираторге» заявили “Ъ”, что ключевой показатель для оценки ситуации в свиноводстве — численность свиноматок, что позволяет судить о росте, стагнации или снижении в отрасли, пояснили в компании. Сокращение числа участников рынка не сказывается на выпуске свинины. За январь—август в сельхозорганизациях произведено почти 4 млн тонн свиней на убой в живом весе, что на 3,3% больше год к году, добавили в Минсельхозе РФ. По данным «Рексофт Консалтинга», за этот период основной прирост показали сельхозорганизации, доля которых в общем производстве свинины выросла с 78,6% в 2015 году до 93,7% в 2025-м.
В этом году процесс ускорился, констатирует Андрей Кучеров. Производство растет, а спрос и экспорт за ним не успевают. По оценке эксперта, поставки свинины за рубеж с начала года сократились в денежном выражении примерно на 3%.
Цены производителей свинины в январе—августе были в среднем на 10,7% ниже, чем годом ранее, а в мае—июне разрыв доходил до 17%. Производственные и финансовые расходы отрасли не снижаются, констатирует эксперт.
Выход на рынок новых игроков в отрасли также сокращается. По данным «Контур.Фокуса», в январе—апреле в отрасли было зарегистрировано всего 68 новых предприятий, что на 9,3% меньше год к году. По мнению Юрия Ковалева, выйти на рынок новым игрокам сегодня практически невозможно: затраты на строительство новых свинокомплексов настолько выросли, что их окупаемость ушла за 15–20 лет. Цены, как оптовые, так и розничные, в силу высокой внутренней конкуренции и больших темпов прироста отстают от общей инфляции вдвое, а иногда и втрое, добавляет эксперт. По оценке Андрея Кучерова, затраты на один свинокомплекс сейчас превышают 5 млрд руб. против 2 млрд руб. пять-семь лет назад.