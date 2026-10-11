Туши укрупняются

В «Мираторге» заявили “Ъ”, что ключевой показатель для оценки ситуации в свиноводстве — численность свиноматок, что позволяет судить о росте, стагнации или снижении в отрасли, пояснили в компании. Сокращение числа участников рынка не сказывается на выпуске свинины. За январь—август в сельхозорганизациях произведено почти 4 млн тонн свиней на убой в живом весе, что на 3,3% больше год к году, добавили в Минсельхозе РФ. По данным «Рексофт Консалтинга», за этот период основной прирост показали сельхозорганизации, доля которых в общем производстве свинины выросла с 78,6% в 2015 году до 93,7% в 2025-м.