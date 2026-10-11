Топор уйдет с молотка

Эти вещи на торгах разойдутся, мне кажется, достаточно успешно, с повышением цены. Потому что, во-первых, они связаны с культовым фильмом, во-вторых, с культовым режиссером. И они находились в его коллекции, что двойную ценность им придает. Понятно, что такие лоты — это не музейная вещь, а экспонаты для частного коллекционирования и наслаждения, когда ты сам радуешься тому, что у тебя они есть, показываешь друзьям».