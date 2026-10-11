Топор уйдет с молотка
Какие лоты из архива Стэнли Кубрика представит Bonhams
11.10.2026, 13:13
Топор из рук Джека Николсона, голубые платья сестер Грейди и режиссерское кресло — все эти вещи из архива Стэнли Кубрика аукционный дом Bonhams впервые выставит на торги. Покупатели смогут приобрести сотни лотов. Особый интерес вызывает топор со съемок фильма «Сияния», которым персонаж Джек Торранс пробивает дверь, восклицая: «А вот и Джонни».
Топор оценивается в 30-50 тыс. фунтов. И это не самый дорогой лот. Эстимейт оригинальной куклы-эмбриона «Звездного дитя» из «Космической одиссеи» доходит до 800 тыс. фунтов. Основные торги пройдут 3 февраля. Перед этим часть коллекции Кубрика отправят в турне, ее должны показать в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Париже. Скорее всего итоги аукциона превзойдут ожидания организаторов, полагает арт-обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич:
«Это направление в аукционном деле называется меморабилия. Это предметы, связанные с памятью или именем какого-то важного, интересного человека. В данном случае речь про Стэнли Кубрика. Я вырос на этих фильмах, и "Сияние" был одним из любимых. Как я шучу, я бы, конечно, топор на аукционе взял.
Эти вещи на торгах разойдутся, мне кажется, достаточно успешно, с повышением цены. Потому что, во-первых, они связаны с культовым фильмом, во-вторых, с культовым режиссером. И они находились в его коллекции, что двойную ценность им придает. Понятно, что такие лоты — это не музейная вещь, а экспонаты для частного коллекционирования и наслаждения, когда ты сам радуешься тому, что у тебя они есть, показываешь друзьям».
Сообщалось, что в 2019-м другой экземпляр топора со съемок «Сияния» продали более чем за 170 тыс. фунтов. Что еще из вещей со съемок фильмов Стэнли Кубрика может заинтересовать коллекционеров? “Ъ FM” обсудил вопрос с кинокритиком, главным редактором медиа о хоррорах RussoRosso Дмитрием Соколовым:
«Поскольку Кубрик был очень скрупулезным режиссером, работал очень тщательно, обычно в его фильмах можно найти очень много такого рода артефактов. "Сияние", на мой взгляд, сложно представить без нескольких вещей. Это, конечно, трехколесный велосипед, на котором Дэнни катается по коридорам. Затем печатная машинка, на которой Джек Торренс печатает свою знаменитую фразу и, может быть, знаменитая черно-белая фотография из финальных кадров. И на первом месте — это топор, который связан, наверное, с самой знаменитой сценой, самая зловещая вещь в этом репертуаре.
При этом хоррор-фаны — это люди, отличающиеся очень повышенной страстью к коллекционированию. Собирают они очень чего: от постеров до каких-то крайне редких, допустим, изданий фильмов на VHS или DVD. Аукцион Bonhams — событие другого уровня. Оно будет интересно коллекционерам с другим бюджетом.
Конечно же, на ценообразование влияет довольно много факторов, в том числе и редкость, и состояние вещи. Нужно еще учитывать, кроме всего, и культовый статус фильма.
"Сияние" многократно упоминался как один из самых страшных и влиятельных фильмов всех времен и народов. Но это пусть самый важный, но не единственный такой артефакт. Если, например, мы говорим, про франшизу "Кошмар на улице Вязов", то хотя она на выдумку богаче, чем "Сияние", в ней есть максимум три артефакта. Самый известный — это перчатка Фредди Крюгера. Я думаю, что она одна могла бы стоить очень существенных денег».
Перчатку Фредди Крюгера продали на аукционе в 2021-м за $135 тыс. А самым дорогим лотом, связанным с фильмами ужасов, считается постер к картине «Дракула» 1931 года с Белой Лугоши в главной роли. Он ушел с молотка за $525 тыс. Рекорд держится почти 10 лет.