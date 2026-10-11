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Топор уйдет с молотка

Какие лоты из архива Стэнли Кубрика представит Bonhams

11.10.2026, 13:13
Топор из рук Джека Николсона, голубые платья сестер Грейди и режиссерское кресло — все эти вещи из архива Стэнли Кубрика аукционный дом Bonhams впервые выставит на торги. Покупатели смогут приобрести сотни лотов. Особый интерес вызывает топор со съемок фильма «Сияния», которым персонаж Джек Торранс пробивает дверь, восклицая: «А вот и Джонни».

Bonhams

Топор оценивается в 30-50 тыс. фунтов. И это не самый дорогой лот. Эстимейт оригинальной куклы-эмбриона «Звездного дитя» из «Космической одиссеи» доходит до 800 тыс. фунтов. Основные торги пройдут 3 февраля. Перед этим часть коллекции Кубрика отправят в турне, ее должны показать в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Париже. Скорее всего итоги аукциона превзойдут ожидания организаторов, полагает арт-обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич:
«Это направление в аукционном деле называется меморабилия. Это предметы, связанные с памятью или именем какого-то важного, интересного человека. В данном случае речь про Стэнли Кубрика. Я вырос на этих фильмах, и "Сияние" был одним из любимых. Как я шучу, я бы, конечно, топор на аукционе взял.
Эти вещи на торгах разойдутся, мне кажется, достаточно успешно, с повышением цены. Потому что, во-первых, они связаны с культовым фильмом, во-вторых, с культовым режиссером. И они находились в его коллекции, что двойную ценность им придает. Понятно, что такие лоты — это не музейная вещь, а экспонаты для частного коллекционирования и наслаждения, когда ты сам радуешься тому, что у тебя они есть, показываешь друзьям».

Как световой меч срубил рекорд

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Сообщалось, что в 2019-м другой экземпляр топора со съемок «Сияния» продали более чем за 170 тыс. фунтов. Что еще из вещей со съемок фильмов Стэнли Кубрика может заинтересовать коллекционеров? “Ъ FM” обсудил вопрос с кинокритиком, главным редактором медиа о хоррорах RussoRosso Дмитрием Соколовым:
«Поскольку Кубрик был очень скрупулезным режиссером, работал очень тщательно, обычно в его фильмах можно найти очень много такого рода артефактов. "Сияние", на мой взгляд, сложно представить без нескольких вещей. Это, конечно, трехколесный велосипед, на котором Дэнни катается по коридорам. Затем печатная машинка, на которой Джек Торренс печатает свою знаменитую фразу и, может быть, знаменитая черно-белая фотография из финальных кадров. И на первом месте — это топор, который связан, наверное, с самой знаменитой сценой, самая зловещая вещь в этом репертуаре.

Почему аукционные дома делают ставку на культовые вещи

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При этом хоррор-фаны — это люди, отличающиеся очень повышенной страстью к коллекционированию. Собирают они очень чего: от постеров до каких-то крайне редких, допустим, изданий фильмов на VHS или DVD. Аукцион Bonhams — событие другого уровня. Оно будет интересно коллекционерам с другим бюджетом.
Конечно же, на ценообразование влияет довольно много факторов, в том числе и редкость, и состояние вещи. Нужно еще учитывать, кроме всего, и культовый статус фильма.
"Сияние" многократно упоминался как один из самых страшных и влиятельных фильмов всех времен и народов. Но это пусть самый важный, но не единственный такой артефакт. Если, например, мы говорим, про франшизу "Кошмар на улице Вязов", то хотя она на выдумку богаче, чем "Сияние", в ней есть максимум три артефакта. Самый известный — это перчатка Фредди Крюгера. Я думаю, что она одна могла бы стоить очень существенных денег».
Перчатку Фредди Крюгера продали на аукционе в 2021-м за $135 тыс. А самым дорогим лотом, связанным с фильмами ужасов, считается постер к картине «Дракула» 1931 года с Белой Лугоши в главной роли. Он ушел с молотка за $525 тыс. Рекорд держится почти 10 лет.

«Вы можете стать великими кинорежиссерами, как я»

«Я ничему не научился в школе и не прочитал ни одной книги с удовольствием до тех пор, пока мне не исполнилось 19 лет» Стэнли Кубрик родился 26 июля 1928 года в Нью-Йорке, в семье евреев — выходцев из Австро-Венгерской империи. Плохая успеваемость Стэнли Кубрика в школе помешала ему поступить в университет. Гораздо больше учебы его интересовала фотография, он даже провел год в статусе официального школьного фотографа. Первая фотокамера — Graflex — появилась у будущего кинорежиссера в 13 лет
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«Между человеком и машинами существуют глубокие эмоциональные связи. Красивые механизмы мы воспринимаем сексуально. Запах фотоаппарата Nikon. Ощущение итальянской спортивной машины или прекрасного магнитофона. Более того, мы и сами давно живем в обществе прекрасных биологических механизмов» В 18 лет Стэнли Кубрик стал штатным фотографом журнала Look. Часть работ, которые будущий режиссер сделал для Look с 1946 по 1951 год, теперь хранится в библиотеке Конгресса США
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«Я два года ничего не делал, поэтому согласился режиссировать "Спартака" с Кирком Дугласом. Это мой единственный фильм, в котором я не был полновластным хозяином — несмотря на то, что я был постановщиком, мой голос был лишь одним из многих, к которым прислушивался Кирк. Я разочарован фильмом. В нем все хорошо, кроме сценария» В 1960 году актер и продюсер фильма «Спартак» (кадр — на фото) Кирк Дуглас позвал Кубрика в свой проект. Во время работы над фильмом между ними возник конфликт, положивший конец их дружбе. Годы спустя Кирк Дуглас называл бывшего друга Стэнли Кубрика «талантливым дерьмом»
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«Фильм должен быть похож скорее на музыку, чем на книгу. Фильм должен быть развитием настроений и чувств. Суть его, все, что находится за эмоциями, раскрывается позже» В 1962 году Кубрик переехал в Англию для съемок своего следующего фильма «Лолита» (кадр — на фото). Здесь он и будет жить до конца своей жизни. Владимир Набоков выступил в проекте соавтором сценария, получив номинацию на премию «Оскар» («Лучший адаптированный сценарий»). Фильм взял несколько премий «Золотой глобус», а Кубрика признали лучшим режиссером на Венецианском кинофестивале
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«У меня есть жена, трое детей, три собаки, семь кошек. Я не Франц Кафка, страдающий в одиночестве» Стэнли Кубрик редко говорил открыто о своей личной жизни, это породило множество мифов и слухов о нем. В то время как режиссер снимал фильмы, в прессе ходили слухи о нем, как о безумном гении или о сумасшедшем
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«Без меня ничего не монтируется. Каждая секунда моего фильма смонтирована мной: я размечаю каждый кадр, выбираю каждый план и собираю все только так, как считаю нужным. Написание сценария, съемки и монтаж — вот из чего состоит процесс создания фильма» В 1964 году вышел новый фильм Стэнли Кубрика «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу». Картина, вышедшая в разгар Холодной войны, представляла собой антимилитаристскую сатиру на военные программы США того времени и гонку вооружений в целом
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«Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу» получил четыре номинации на «Оскар» и приз за лучший фильм Британской киноакадемии На фото: Стэнли Кубрик и актриса Трейси Рид на съемках фильма
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«С самого начала работы над фильмом мы обсуждали способы отображения на экране внеземного существа, которые были бы столь же выразительными, как и само это существо. И вскоре стало ясно, что невозможно представить непредставимое. Все, что можно сделать, это попытаться передать художественными средствами некоторые его качества» Фильм 1968 года «Космическая Одиссея 2001» был также номинирован на четыре «Оскара», но получил награду лишь за визуальные эффекты, тем не менее став культовым
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«В человеческой личности есть нечто порочное от природы. У нее есть дурная сторона. Ужасные истории выделяют архетипы бессознательного, давая возможность увидеть темные стороны человека, не сталкиваясь с ней непосредственно» В 1971 году после выхода фильма «Заводной апельсин» в Великобритании в адрес режиссера и его семьи начинают поступать угрозы. В итоге фильм изъяли из проката в стране
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«Естественный, свободный человек — это человек злой, деструктивный. Так называемое "добро" — лишь способ, с помощью которого абсолютно отчужденное от человека государство подчиняет людей, превращает их в "Заводных апельсинов"» Исполнитель главной роли в фильме «Заводной апельсин» Малькольм Макдауэлл (на фото) получил несколько травм на съемочной площадке: в одной из сцен у него оказались сломаны ребра, в другой сцене ему повредили глаза, и актер на некоторое время потерял зрение
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«Что мне нравится в использовании материала, который написан другими людьми (помимо того, что некоторые вещи я просто не способен был бы написать), так это огромное преимущество прочтения чего-либо впервые. Эти эмоции уже никогда нельзя повторить с той же историей. У меня возникает реакция, похожая на влюбленность»
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«Я предпочитаю думать, что мои фильмы достаточно хороши, чтобы захватывать и во время второго, и третьего, и четвертого просмотра» В 1980 году Кубрик экранизировал одноименный бестселлер Стивена Кинга «Сияние». Главную роль в фильме исполнил Джек Николсон (на фото), сыгравший писателя, впадающего в безумие в отрезанном от цивилизации отеле. Сборы «Сияния» составили $44 млн при бюджете в $19 млн
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«Именно плохие фильмы вдохновляли меня на то, чтобы снимать свои собственные. Я смотрел всякую дребедень и говорил себе: "Я, конечно, ничего не знаю о том, как делать кино, но ничего хуже этого сделать не смогу при всем желании"» Последний фильм Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами» (1999 год, кадр — на фото) изобиловал сценами эротического содержания и подвергся цензуре еще до премьеры. Везде, кроме США и Канады, лента вышла в режиссерской версии
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Мировые сборы фильма «С широко закрытыми глазами» с Томом Крузом и Николь Кидман в главных ролях (на фото) составили более $162 млн при бюджете в $65 млн
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«Гибель этой планеты не будет замечена в космическом масштабе» 7 марта 1999 года Стэнли Кубрик умер от сердечного приступа. За свою 48-летнюю карьеру он снял 13 полнометражных лент и выступил продюсером 10 из них. В течение 20 лет он не дал ни одного интервью. В апреле 2018 года Международный астрономический союз назвал в честь режиссера гору на Хароне — спутнике Плутона
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Авторы

  • Александра Абанькова
    Александра Абанькова
    редактор