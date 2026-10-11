В Кремле заявили, что с Путиным день рождения отмечали «совсем немного людей»
11.10.2026, 13:27
Президент России Владимир Путин отмечал день рождения 7 октября в узком кругу, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он напомнил, что глава государства в тот день провел много международных переговоров.
«Совсем немного людей, совсем. Я хочу вам напомнить, что в свой день рождения Путин провел почти десяток телефонных разговоров международных. И только вечером уже его родные, близкие и друзья смогли поздравить с днем рождения», — сказал представитель Кремля ИС «Вести».
По словам господина Пескова, одним из приглашенных гостей стал бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Их совместную фотографию публиковала пресс-служба Кремля. В тот день господин Шредер также посетил гипермаркет «Глобус» в Одинцово и провел рабочую встречу с руководством компании.