Силы ПВО сбили более 900 беспилотников ВСУ за сутки
11.10.2026, 12:58
Российские средства противовоздушной обороны за последние сутки уничтожили 909 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также две управляемые авиационные бомбы, сообщили в Минобороны России.
В сообщении военного ведомства говорится, что наряду со сбитыми БПЛА и авиационными бомбами были поражены объекты транспортной инфраструктуры и энергетики Украины, используемые в интересах ВСУ. Кроме того, российские войска нанесли удары по цехам производства беспилотников, местам их запуска и пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 147 районах.
По данным Минобороны, удары выполнялись с применением оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии.