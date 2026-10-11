Силы ПВО сбили более 900 беспилотников ВСУ за сутки

В сообщении военного ведомства говорится, что наряду со сбитыми БПЛА и авиационными бомбами были поражены объекты транспортной инфраструктуры и энергетики Украины, используемые в интересах ВСУ. Кроме того, российские войска нанесли удары по цехам производства беспилотников, местам их запуска и пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 147 районах.