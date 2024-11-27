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Украину обходят переговорами

РФ и Молдавия обсуждают поставки газа в Приднестровье через Турцию

По данным “Ъ”, «Газпром» готов продолжить поставки газа в непризнанную Приднестровскую республику на уровне 2 млрд кубометров в год и после 1 января 2025 года, когда истечет транзитный контракт с Украиной. На российско-молдавских переговорах в Санкт-Петербурге 25 ноября обсуждался новый маршрут поставок — в обход Украины через Турцию. Но альтернативный маршрут также имеет пересечения с территорией Украины, что может создать новые сложности с транзитом, предупреждают эксперты.

Продолжение поставок российского газа в Молдавию обе стороны считают весьма желательным

Продолжение поставок российского газа в Молдавию обе стороны считают весьма желательным

Фото: Стулов Максим / Ведомости / PhotoXpress

Продолжение поставок российского газа в Молдавию обе стороны считают весьма желательным

Фото: Стулов Максим / Ведомости / PhotoXpress

«Газпром» намерен продолжить поставки газа в Приднестровье в 2025 году на текущем уровне — около 5,7 млн кубометров в сутки, или около 2 млрд кубометров в год. Об этом шла речь на встрече председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и министра энергетики Молдавии Виктора Парликова в Санкт-Петербурге 25 ноября, утверждают источники “Ъ”, знакомые с ее итогами. Ранее, 9 и 10 октября, в Санкт-Петербурге прошли переговоры между «Газпромом» и «Молдовагазом» о возможности поставок газа в 2025 году.

Речь на переговорах шла о возможности продолжения экспорта по привычному маршруту — через Украину, но со сдачей российского газа на границе страны, после чего покупатель будет самостоятельно оплачивать транзит. Также предлагался другой вариант — поставки российского газа в Приднестровье через Турцию.

Как полагают собеседники “Ъ”, решение по маршруту может быть принято к концу декабря.

При этом пока ни «Газпром», ни молдавская сторона переговоры с оператором украинской газотранспортной системы об использовании мощностей не проводили.

Молдавия снабжается российским газом транзитом через Украину, но с истечением контракта на транзит с 1 января 2025 года поставки могут полностью остановиться. Исторически контракт на поставку газа в Молдавию предусматривал поставки на молдавскую территорию на правом берегу Днестра и в Приднестровье на левом берегу, где расположена мощная Молдавская ГРЭС (2,5 ГВт, принадлежит «Интер РАО»), снабжающая электроэнергией в том числе и территорию Молдавии.

В октябре 2021 года «Газпром» и «Молдовагаз» заключили пятилетний контракт на поставку 3,3 млрд кубометров газа в год. Но в конце 2022 года российская монополия вдвое сократила поставки в Молдавию, аргументируя это блокировкой украинской стороной одной из двух точек входа в экспортный газопровод.

Сейчас транзитом через Украину из РФ идет около 5,7 млн кубометров газа в сутки против законтрактованных 9 млн кубометров. Этот объем полностью уходит в Приднестровье, в то время как Кишинев закупает газ на европейском рынке через газопровод из Румынии Яссы—Унгены—Кишинев.

В «Газпроме» дополнительных комментариев о ходе переговоров не предоставили. 25 ноября компания сообщала, что на рабочей встрече с Виктором Парликовым договорились продолжить обсуждение вариантов организации поставок российского газа в Молдавию с 1 января 2025 года, путей урегулирования задолженности «Молдовагаза» («Газпром» — основной акционер, Молдавии принадлежат 35,3%) перед «Газпромом». Также на встрече молдавской стороной были представлены кандидаты в новый состав правления «Молдовагаза». В Министерстве энергетики Молдавии “Ъ” не ответили.

Полномочия девяти членов правления «Молдовагаза» истекли 25 июня. С 25 июня по 25 сентября в компании действовал временный состав правления. Предполагалось, что 25 сентября будет утвержден новый состав, предложенный Министерством энергетики Молдавии. Прежний глава «Молдовагаза» Вадим Чебан предлагался на пост заместителя председателя, а на должность председателя — Дорин Жунгиету. Но «Газпром» (контролирует пятерых из девяти членов набсовета) заблокировал это предложение. Таким образом Вадим Чебан остается исполняющим обязанности главы «Молдовагаза».

На российско-молдавских переговорах предлагалось вернуться к проработке схемы погашения исторического долга, после чего вновь поднять вопрос о составе правления «Молдовагаза», утверждают собеседники “Ъ”.

Правительство Молдавии отказывается признавать исторический долг за поставки газа, который «Газпром» в ходе переговоров в 2021 году оценивал в $709 млн.

Как «Молдовагаз» и «Газпром» обсуждали поставки после 2024 года

Как замечает Виталий Ермаков из ВШЭ, теоретически возможны реверсные поставки по Трансбалканскому трубопроводу. Это может быть газ «Газпрома», приходящий в Турцию по «Турецкому потоку», далее в Болгарию и Румынию. Но добавляет он, затем этот газопровод, построенный в советское время, дважды заходит на территорию Украины — сначала в районе газоизмерительной станции (ГИС) «Орловка», а затем южнее ГИС «Онешты» — и проходит по этой стране свыше 100 км, перед тем как вновь оказаться на территории Молдавии и достичь территории Приднестровья. «Таким образом, у "Газпрома" снова возникнет проблема с транзитированием газа через Украину для поставок в Приднестровье в рамках реверса Трансбалканского газопровода»,— говорит он. Возможное решение, по его мнению, перенос точки сдачи газа на территорию Румынии и принятие Молдавией транзитных рисков на территории Украины. «Но не факт, что молдавское руководство пойдет на это»,— отмечает господин Ермаков.

Татьяна Дятел

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