Логопарки сменили сценарий

Всплеск спроса положительно сказывается на девелоперской активности. С начала года в Москве и Подмосковье появилось 2,3 млн кв. м логопарков, 57% из них были введены именно в третьем квартале, когда спрос достиг своего пика, говорит Евгений Бумагин. Если ключевая ставка ЦБ продолжит снижение, то в 2027 году объем сделок со складами, вероятно, продолжит расти. Станислав Ахмедзянов ожидает, что показатель по итогам следующего года увеличится на 10–15%. По мнению Андрея Ощепкова, пока предложение все равно превышает спрос. Совокупный объем качественных складских площадей в Москве и Подмосковье, по данным Ricci, по итогам текущего года может достигнуть 29,3 млн кв. м, что на 5% больше год к году.