В Зеленодольске введут туристический налог

С 1 января следующего года на территории Зеленодольска и всего муниципального района введут туристический налог. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации Республики Татарстан.

Ставка турналога составит 1% от стоимости проживания в 2025 году, в 2026 — 2%, в 2027 — 3%, в 2028 — 4%, а начиная с 2029 — 5%.

О решении ввести туристический налог в Менделеевском районе Татарстана стало известно в начале недели. Инициатива касается санатория «Ижминводы», которому предложили участвовать в программе. По оценкам, ежегодный сбор составит 12 млн руб.

Ранее туристический налог был введен в Казани, Елабуге, Болгаре, Азнакаево и девяти сельских поселениях республики.

Влас Северин