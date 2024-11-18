В Азнакаево и 2 поселениях Чистопольского района введут туристический налог

С 1 января 2025 года в Азнакаево, а также Булдырском и Татарско-Елтанском сельских поселениях Чистопольского района планируют ввести туристический налог. Информация об этом появилась в документах, которые проходят антикоррупционную проверку.

Согласно информации из документов, в 2025 году налоговая ставка составит 1%, в 2026-м — 2%, в 2027-м — 3%, в 2028-м — 4%, а начиная с 2029 года — 5% от налоговой базы.

Ранее стало известно, что помимо Казани туристический налог также введут в Елабуге, Болгаре, Трехозерском, Полянском и Приволжском сельских поселениях.

Диана Соловьёва