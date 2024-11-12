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В Болгаре и 3 сельских поселениях с 1 января введут туристический налог

В Спасском районе Татарстана в Болгаре и трех сельских поселениях с 1 января 2025 года введут туристический налог. Информация об этом появилась в документах, которые проходят антикоррупционную экспертизу.

Туристический налог введут в Болгаре, а также в Трехозерском, Полянском и Приволжском сельских поселениях. Такие решения приняли советы муниципальных образований. Согласно информации из документов, в 2025 году налоговая ставка составит 1%, в 2026-м — 2%, в 2027-м — 3%, в 2028-м — 4%, а начиная с 2029 года — 5% от налоговой базы.

Ранее председатель Государственного комитета республики по туризму Сергей Иванов сообщил «Ъ Волга-Урал», что в Болгаре и Свияжске не планируют вводить туристический налог.

Диана Соловьёва

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