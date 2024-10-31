В Казани с 1 января 2025 года введут туристический налог

С 1 января 2025 года в Казани введут туристический налог в размере 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Для туристов сумма налога будет включена в стоимость проживания, но минимальная сумма составит 100 руб. за сутки. Сам законопроект обязывает владельцев отелей, гостиниц, хостелов и других средств размещения собирать этот налог.

Проект решения Казанской городской Думы «О туристическом налоге» будет обсужден на очередной сессии. По предварительным прогнозам, новый сбор может принести более 150 млн руб. в бюджет города в первый год.

Льготы от уплаты налога предусмотрены для определенных категорий граждан, включая ветеранов и инвалидов, а также лиц, не достигших 18 лет. Перечень льгот может быть расширен местными властями.

Как отметил начальник Финансового управления исполкома города Ирек Мухаметшин, за последние 15 лет туристический поток в Казань вырос почти в 10 раз, превысив 4 млн человек по итогам прошлого года. Однако это также создает дополнительную нагрузку на городскую инфраструктуру, что делает введение налога необходимым для компенсации расходов на содержание города.

С 1 января 2025 года местные власти могут самостоятельно решать вопрос о введении туристического налога в своих регионах. Ставка будет фиксированной на весь год, но далее предельная ставка будет ежегодно повышаться на 1%, достигнув 5% к 2029 году.

Влас Северин