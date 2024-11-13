В Елабуге тоже введут туристический налог с 1 января

Елабужский совет тоже решил ввести в городе туристический налог с 1 января. Информация об этом появилась в документе, который проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно информации из документа, в 2025 году налоговая ставка составит 1%, в 2026-м — 2%, в 2027-м — 3%, в 2028-м — 4%, а начиная с 2029 года — 5% от налоговой базы.

В Елабуге планируют освободить от дополнительной выплаты несовершеннолетних и лиц, зарегистрированных по месту жительства или пребывания в Елабужском районе.

Решение может вступить в силу с 1 января 2025 года.

Ранее стало известно, что помимо Казани туристический налог введут в Болгаре, в Трехозерском, Полянском и Приволжском сельских поселениях. Налоговая ставка также начнется с 1% и вырастет до 5% к 2029 году.

Диана Соловьёва