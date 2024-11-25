В Менделеевске тоже планируют ввести туристический налог

В Менделеевском районе Татарстана планируют ввести туристический налог. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на главу района Радмира Беляева.

Руководству санатория «Ижминводы» предложили участвовать в программе туристического налога. По словам Радмира Беляева, прогнозируемый расчет налогообложения составит 12 млн руб. в год.

Ранее туристический налог решили ввести в Казани, Елабуге, Болгаре, Азнакаево и 9 сельских поселениях.

Налоговая ставка составит: в 2025 году — 1%, в 2026-м — 2%, в 2027-м — 3%, в 2028-м — 4%, а начиная с 2029 года — 5% от налоговой базы.

Диана Соловьёва