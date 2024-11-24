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Коммерсантъ FM
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Главные новости за выходные 23–24 ноября

В Москве определились с кандидатурой нового посла России в США. Как сообщили «Ъ» три осведомленных источника, наиболее вероятный кандидат на этот пост — директор департамента Северной Америки МИД РФ, бывший посол в Канаде Александр Дарчиев.

Президент России Владимир Путин подписал закон о списании до 10 млн руб. долгов по просроченным кредитам для участников СВО. Президент также подписал закон, который предусматривает административное наказание за пропаганду идей чайлдфри.

Оформление и выпуск карт UnionPay в Газпромбанке приостановлены, сообщили «Ъ» в поддержке банка.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Украина вправе запускать французские дальнобойные ракеты вглубь России в целях самообороны.

«Главный союзник Трампа» американский сенатор Майк Раундс заявил, что все, кто верит в переговоры с Владимиром Путиным, обманывают себя, пишет Politico.

Террористическая группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM) заявила о нападении на колонну бойцов ЧВК «Вагнер» в центральной части Мали. Как пишет AP со ссылкой на заявление боевиков, атака произошла в четверг, 21 ноября. В результате погибло не менее шести бойцов «Вагнера». Это также подтвердил агентству сотрудник службы безопасности Мали.

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