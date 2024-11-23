Путин подписал закон о списании долгов по кредитам участникам СВО

Президент Владимир Путин подписал закон о списании до 10 млн руб. долгов по просроченным кредитам для участников военной операции. Мерой поддержки смогут воспользоваться мобилизованные, призывники, а также военные, заключившие контракт после 1 декабря 2024 года на срок свыше одного года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Действие закона также распространяется на членов семей указанных категорий военнослужащих. Он позволит списать долги по кредитам, которые были взяты до 1 декабря 2024 года. На основную сумму долга мера поддержки не распространяется.

Закон также увеличивает период льготных каникул для участников военной операции на 150 дней. Ранее его рассчитывали из срока мобилизации, контракта или участия в боевых действиях с прибавлением 30 дней. Теперь к этому сроку будут прибавлять 180 дней.

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