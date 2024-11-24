Нового посла снаряжают в Вашингтон

В Москве готовятся утвердить кандидатуру нового посла России в США. Как сообщили «Ъ» три осведомленных источника, наиболее вероятный кандидат на этот пост — директор департамента Северной Америки МИД РФ, бывший посол в Канаде Александр Дарчиев. В Кремле отмечают, что назначение произойдет «в обозримой перспективе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В случае утверждения в должности посла России в США Александру Дарчиеву (на фото) придется работать, пожалуй, в самый непростой период в современной истории двусторонних отношений

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ В случае утверждения в должности посла России в США Александру Дарчиеву (на фото) придется работать, пожалуй, в самый непростой период в современной истории двусторонних отношений

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Кандидатура выбрана. Сейчас выполняются все предусмотренные на этот счет процедуры по утверждению кандидатуры, по подготовке указа и так далее и тому подобное»,— заявил журналистам 20 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, назначения «можно ожидать в обозримой перспективе».

По данным трех информированных источников «Ъ», послом России в США, вероятно, станет директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

Первыми его в качестве наиболее вероятного кандидата назвали «Ведомости». В материале от 7 октября приводились слова одного из источников издания, который утверждал: если уровень российского представительства в Вашингтоне не будет понижен, то новым послом станет именно господин Дарчиев. Позже в тот же день в разговоре с ТАСС Дмитрий Песков дал понять, что Москва не планирует понижать уровень дипотношений на фоне завершения миссии Анатолия Антонова.

Господин Антонов завершил работу в октябре, проработав в должности посла семь лет. До этого он был замглавы МИД РФ (декабрь 2016 года — август 2017 года) и заместителем министра обороны (2011–2016 годы). Его руководство посольством РФ в США пришлось на один из самых сложных периодов в отношениях двух стран. Президент Владимир Путин назначил Анатолия Антонова послом в 2017 году, вслед за очередным ужесточением антироссийских санкций, высылкой российских дипломатов и арестом госсобственности РФ на территории США — прощальным жестом администрации Барака Обамы. К концу срока службы дипломат, выступая в эфире «Первого канала», заявил, что отношения Москвы и Вашингтона «ржавеют и распадаются», а работать в стране становится все труднее.

С учетом текущей эскалации на Украине и обострения ядерной риторики Александру Дарчиеву в случае его назначения предстоит работать в тех же, если не худших, условиях. С североамериканской повесткой дипломат связан еще со студенческой скамьи: после вуза он практически десять лет занимался исследованиями в Институте США и Канады, где сначала был аспирантом, затем — младшим научным сотрудником, а впоследствии — научным сотрудником.

Карьера Александра Дарчиева в системе МИДа началась в 1992 году. Уже к середине 1990-х он стал начальником отдела департамента Северной Америки МИДа, а в 2003-м — замдиректора соответствующего департамента. Эту должность он занял после пяти лет в роли советника посольства России в США. В следующий раз в Вашингтоне Александр Дарчиев оказался в 2005 году уже в статусе советника-посланника и пробыл там вплоть до 2010 года.

В 2014 году Александр Дарчиев вернулся в Северную Америку, однако на этот раз не в Вашингтон, а в Оттаву. Свою последнюю к текущему моменту загранкомандировку, которая длилась семь лет, дипломат провел не только в новой стране, но и в новом для себя статусе — чрезвычайного и полномочного посла РФ в Канаде. Его служба пришлась на период, когда отношения двух стран скатились по наклонной из-за конфликта на Украине. Начиная с марта 2014 года Оттава и Москва последовательно ужесточали санкции в отношении друг друга.

Анастасия Домбицкая, Елена Черненко