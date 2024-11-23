Газпромбанк больше не оформляет и не выпускает карты UnionPay

Оформление и выпуск карт UnionPay в Газпромбанке приостановлены, сообщили «Ъ» в поддержке банка. Вчера, 22 ноября, банк убрал карту из списка доступных к оформлению на сайте. Как минимум в девяти странах банки перестали обслуживать карты системы UnionPay, выданные Газпромбанком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В поддержке Газпромбанка «Ъ» также рассказали, что для оформления зарубежной карты можно воспользоваться услугами партнера — Fincross. «Ъ» направил запрос в пресс-службу банка.

21 ноября США ввели санкций против 100 финансовых организаций, как российских, так и иностранных с российским участием. Крупнейшей из них стал Газпромбанк. В ответ на введение санкций Газпромбанк заявил, что это не повлияет на его работу. Держателям карт UnionPay за границей все же посоветовали снять с них наличные.

Подробнее о санкциях — в материале «Ъ» «Удар пришелся по расчетам».