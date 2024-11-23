Путин подписал закон о запрете пропаганды чайлдфри

Президент Владимир Путин подписал закон, который предусматривает административное наказание за пропаганду идей чайлдфри — осознанного отказа от рождения детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Нарушение закона повлечет за собой штраф:

до 400 тыс. для физлиц;

до 800 тыс. руб. для должностных лиц;

до 5 млн руб. для юрлиц.

Закон закрепляет запрет на распространение информации, «пропагандирующей отказ от деторождения». Распространение идей чайлдфри запрещается в интернете, СМИ, рекламе и кино. Изменения вносятся в том числе в законы «Об основных гарантиях прав ребенка» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Протоколы о нарушении запрета будут составлять полиция и Роскомнадзор.

Закон о запрете пропаганды чайлдфри внесли на рассмотрение в сентябре. Госдума и Совфед приняли его единогласно. Во время рассмотрения документа в Госдуме была внесена поправка, согласно которой монашество не будет считаться пропагандой чайлдфри.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Закон неочевидного действия».