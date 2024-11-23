Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин подписал закон о запрете пропаганды чайлдфри

Путин утвердил штрафы до 5 млн рублей за пропаганду чайлдфри

Президент Владимир Путин подписал закон, который предусматривает административное наказание за пропаганду идей чайлдфри — осознанного отказа от рождения детей.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Нарушение закона повлечет за собой штраф:

  • до 400 тыс. для физлиц;
  • до 800 тыс. руб. для должностных лиц;
  • до 5 млн руб. для юрлиц.

Закон закрепляет запрет на распространение информации, «пропагандирующей отказ от деторождения». Распространение идей чайлдфри запрещается в интернете, СМИ, рекламе и кино. Изменения вносятся в том числе в законы «Об основных гарантиях прав ребенка» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Протоколы о нарушении запрета будут составлять полиция и Роскомнадзор.

Закон о запрете пропаганды чайлдфри внесли на рассмотрение в сентябре. Госдума и Совфед приняли его единогласно. Во время рассмотрения документа в Госдуме была внесена поправка, согласно которой монашество не будет считаться пропагандой чайлдфри.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Закон неочевидного действия».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...