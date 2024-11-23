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Коммерсантъ FM
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обновлено 15:25

Банки в девяти странах прекратили обслуживать карты Газпромбанка

Как минимум в восьми странах банки прекращают обслуживать карты системы UnionPay, выданные российским Газпромбанком, сообщает ТАСС. По данным корреспондентов агентства, такая ситуация сложилась в Венгрии, Вьетнаме, Германии, Казахстане, Катаре, Турции, ОАЭ и Таиланде. По данным «Ъ», карты Газпромбанка также не работают в Китае — там не получается снять деньги в банкомате ICBC.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В Венгрии при попытке снять наличные в банке OTP банкомат уведомляет, что эти карты не принимаются этой кредитной организацией. OTP оставался единственным банком в Венгрии, который обслуживал карты UnionPay Газпромбанка.

Во Вьетнама банкоматы местных кредитных организаций возвращают карту с уведомлением о некорректной операции.

В Германии при запросе на снятие наличных денег в банкоматах Sparkasse на экране появляется надпись, что эта функция недоступна. Обслуживание этих карт также прекратил Deutsche Bank.

В столице Казахстана Астане в банкоматах при попытках снять наличные выдает уведомление, что операция не может быть завершена, либо что карта не обслуживается. В нескольких магазинах в центре города не удалось оплатить покупки этой картой.

В Катаре в банкоматах на экранах появляются сообщения о невозможности проверить статус карты, либо о том, что «карта не авторизована».

В Анкаре и Стамбуле при попытке снять деньги банкомат выдает либо предупреждение о технической ошибке, либо о том, что карта не обслуживается банком. Некоторые банкоматы уведомляют, что банк не санкционирует операции с этой картой.

В Объединенных Арабских Эмиратах при попытке воспользоваться картой Газпромбанка банкоматы также показывают техническую ошибку. При этом в тексте уведомления утверждается, что карта не активна или заблокирована.

В Таиланде при попытке вывода средств банкоматы возвращают карту с уведомлением о некорректной операции.

21 ноября США ввели санкций против 100 финансовых организаций, как российских, так и иностранных с российским участием. Крупнейшей из них оказался Газпромбанк. В тот же день он рекомендовал находящимся за рубежом клиентам снять наличные для оплаты покупок из-за трудностей с работой карт UnionPay. На следующий день банк убрал с сайта карту UnionPay из списка доступных к оформлению и прекратил ее выпуск.

Подробности — в материале «Ъ» «Удар пришелся по расчетам».

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