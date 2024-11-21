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Коммерсантъ FM
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Газпромбанк предупредил о трудностях с работой карт UnionPay за рубежом

Газпромбанк рекомендовал находящимся за рубежом клиентам снять наличные для оплаты покупок из-за трудностей с работой карт UnionPay. Об этом стало известно из СМС-рассылки банка.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Информируем, что с 21 ноября наблюдаются трудности в работе карт UnionPay за рубежом. Для оплаты расходов рекомендуем в ближайшее время снять наличные»,— говорится в сообщении банка (цитата по ТАСС).

Это заявление последовало после объявления Минфином США о новом пакете санкций, в который вошли десятки физических и юридических лиц из России. В список попал Газпромбанк, на который ранее не распространялись блокирующие санкции.

В ответ на действия США в банке заявил, что санкции не повлияют на работу организации. Все карты банка, включая иностранных платежных систем, будут функционировать как обычно в магазинах и банкоматах по всей России, отмечали в Газпромбанке.

Подробнее о новых санкция США — в материале «Удар пришелся по расчетам».

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