Газпромбанк убрал с сайта карту UnionPay из списка доступных к оформлению

С сайта Газпромбанка, который вчера, 21 ноября, попал под санкции Минфина США, исчезла возможность оформить карту UnionPay. Газпромбанк это пока никак не комментировал. Также сегодня, 22 ноября, банк отменил снятие наличных без комиссии с кредитных карт UnionPay. Изменения вступят в силу с 26 ноября. Комиссия за снятие будет составлять 5,9% и 590 руб. Ранее до 50 тыс. руб. с кредитной карты можно было снять без комиссии.

Ранее на Газпромбанк блокирующие санкции не распространялись. Однако 21 ноября Минфин США включил банк в санкционный список. Попадание туда исключит Газпромбанк из банковской системы США, запретит его торговлю с американцами и заморозит его американские активы.

В ответ на введение санкций Газпромбанк заявил, что это не повлияет на его работу. Однако вскоре банк предупредил своих клиентов о трудностях с работой карт UnionPay за рубежом. Держателям карт также посоветовали снять с них наличные для совершения покупок.

Подробнее о новых санкция США — в материале «Удар пришелся по расчетам».