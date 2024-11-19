Трамп придет, капитал уведет

Чистый приток портфельных инвестиций в развивающиеся страны в октябре сократился в 30 раз, до $1,9 млрд, следует из данных вашингтонского Institute of International Finance (IIF). Приток средств в акции, фиксировавшийся месяцем ранее, на фоне неопределенности вокруг выборов в США сменился оттоком. Средства утекали в том числе из акций КНР, что в IIF объясняют также недоверием инвесторов к сдержанно растущей экономике. Фактически данные свидетельствуют о том, что меры, развернутые властями Китая для повышения инвестактивности, пока эффекта не дали. На это же указывает динамика прямых иностранных инвестиций, объем которых в октябре продолжил сокращаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andy Wong / AP Фото: Andy Wong / AP

В октябре чистый приток портфельных инвестиций на ключевые рынки развивающихся стран составил $1,9 млрд после $56,6 млрд в сентябре, подсчитали аналитики IIF. Приток средств обеспечивали долговые бумаги, вложения в которые, впрочем, также несколько сократились, до $27,4 млрд с $28,7 млрд месяцем ранее. В акциях же, напротив, фиксировался отток — в IIF его оценивают в $25,5 млрд, максимум с ковидного марта 2020 года. В сентябре при этом наблюдался приток средств в объеме $27,9 млрд — интерес к акциям рос по мере снижения ставок развитыми странами. Разворот аналитики объясняют неопределенностью вокруг выборов в США. Растущую осторожность (акции сильнее, чем облигации, реагируют на шоки) инвесторы проявляют также из-за политических рисков в ряде развивающихся стран и ожидаемого замедления их экономического роста, отмечают в IIF.

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Средства в октябре утекали в том числе из акций КНР: отток составил $9 млрд. В IIF динамику связывают с недоверием инвесторов к состоянию китайской экономики. Речь идет прежде всего о замедлении ее роста: в третьем квартале ВВП страны увеличился на 4,6% (после роста на 4,7% во втором) — это минимальные темпы с начала 2023 года. Дополнительные сомнения в устойчивости роста вызывают сохраняющийся кризис на рынке недвижимости страны и усиление торговых противоречий с США. Стимулы, предложенные китайскими властями (см. “Ъ” от 25 сентября и 21 октября), общее доверие к экономике пока не укрепили. Не выглядят эффективными и меры, направленные конкретно на поддержку инвестактивности. Напомним, ради роста вложений власти КНР последовательно сокращают списки отраслей, недоступных для иностранного капитала. Фактически этот процесс — ответ на заявления европейских властей, призывающих компании к усилению диверсификации капвложений в условиях «глобальной неопределенности». Однако несмотря на облегчение доступа инвесторов на китайские рынки, прямые иностранные инвестиции (ПИИ, более долгосрочные вложения, требующие от инвесторов большего вовлечения, чем портфельные) в КНР, по данным Министерства торговли страны, продолжают сокращаться: в октябре их объем составил $6,3 млрд после $8,1 млрд в сентябре. В целом за январь—октябрь объем таких вложений составил $96,3 млрд, что на 29,8% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Продолжающийся спад инвестиций для Китая весьма чувствителен: еще в начале года власти рассчитывали, что приток иностранного капитала станет одним из источников устойчивого экономического роста, а его замедление может привести к недостижению целевого показателя роста ВВП на этот год (5%). Впрочем, пока китайские власти по-прежнему рассчитывают на расширение иностранных вложений к концу этого или началу следующего года: в ноябре в КНР свернули все сохранявшиеся ограничения на доступ иностранных инвесторов к вложениям в предприятия обрабатывающей промышленности.

Кристина Боровикова