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Коммерсантъ FM
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Юань бери — не хочу

Народный банк Китая стимулирует спрос, чтобы ускорить рост ВВП

Народный банк Китая подготовил самый масштабный со времен пандемии COVID-19 пакет мер стимулирования экономики страны за счет смягчения условий кредитования. Среди прочего китайский денежный регулятор снизит процентную ставку по недельным операциям обратного репо, сократит норму резервирования для банков и уменьшит размер первоначального взноса на покупку второго жилья до исторического минимума в 15%. Эти и ряд других мер призваны оживить внутренний спрос в стране за счет роста потребления и поддержки рынка недвижимости до конца года. Масштабных мер поддержки на фоне разочаровывающих статданных о состоянии экономики КНР рынок, однако, ждал несколько месяцев, их введение стало возможным после смягчения денежно-кредитной политики ФРС (сблизившей ставки в США и КНР). Потенциальная же эффективность стимула неясна: предыдущие точечные смягчения условий кредитования заметного влияния на спрос не оказали.

Пока неясно, привлечет ли смягчение кредитных условий новых покупателей в магазины Китая

Пока неясно, привлечет ли смягчение кредитных условий новых покупателей в магазины Китая

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Пока неясно, привлечет ли смягчение кредитных условий новых покупателей в магазины Китая

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Народный банк Китая (НБК, центральный банк страны) анонсировал дополнительные меры, направленные на стимулирование экономики КНР. По последним данным, во втором квартале рост ВВП страны замедлился до 4,7% после 5,3% в первом — и уверенности в увеличении ВВП на целевые 5% по итогам года нет, поэтому подготовленный регулятором пакет мер оказался самым масштабным со времен пандемии COVID-19.

Одним из решений, объявленных во вторник, стало снижение нормы резервных требований (RRR, доля обязательств по привлеченным депозитам, которую коммерческий банк обязан держать в резерве) на 0,5 процентного пункта (п. п.). Изменение не коснется небольших и сельских банков, в крупных же норма теперь будет составлять минимальные с 2020 года 9,5%. Предполагается, что таким образом для кредитования высвободится около 1 трлн юаней (более $142 млрд). До конца года норма резервирования может быть дополнительно снижена на 0,25–0,5 п. п., заявил в ходе брифинга глава центробанка Пань Гуншэн. Впрочем, сейчас речи о нехватке средств на кредитование у китайских банков не идет — мера выглядит, скорее, попыткой повысить уверенность и оживить деловую активность, которая, как ясно из августовских данных (см. “Ъ” от 11 сентября), продолжает сжиматься.

Впервые за последние десять лет одновременно с сокращением RRR НБК снизил и процентную ставку по семидневным операциям обратного репо (сделка, предполагающая покупку ценных бумаг с обязательством их продажи в будущем, фактически — краткосрочный кредит, ставка по которому влияет на другие ставки). Теперь она составляет 1,5% (ранее — 1,7%) годовых. Как пояснил глава НБК, следствием этого шага станет уменьшение стоимости заимствований в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) на 0,3 п. п. Сейчас ставка по кредитам, выдаваемым в рамках MLF сроком на год, составляет 2,3%. Программа используется НБК для предоставления ликвидности коммерческим банкам.

Ставка MLF влияет, в свою очередь, на базовую ставку (LPR), которая определяет стоимость корпоративных и потребительских кредитов,— господин Гуншэн намекнул на то, что в перспективе она также может быть снижена на 0,2–0,25 п. п.

Напомним, на заседании в пятницу, 20 сентября, китайский регулятор оставил LPR по кредитам сроком на один год на уровне 3,35%, ставку по пятилетним кредитам — на отметке 3,85%. Июльское же их сокращение в силу своей осторожности (ставки были снижены только на 10 базисных пунктов) отразилось на росте предложения, а не потребления — некоторым смягчением условий кредитования пользовались в основном производители. Для стимулирования активности потребителей, по всей видимости, потребуется более заметное снижение ставок.

По уже выданным ипотечным кредитам для физлиц ставки будут снижены в среднем на 50 б. п.— по оценкам регулятора, эта мера затронет заимствования на $5,3 трлн. Решение должно высвободить часть средств домохозяйств и, как следствие,— расширить потребление. Впрочем, с учетом того, что пока потребители предпочитают экономить, потенциальную эффективность этого инструмента НБК оценить сложно. Не вполне ясны по той же причине и возможные последствия другого шага: ради поддержки рынка недвижимости, спад на котором заметно усилился в августе (см. “Ъ” от 16 сентября), Народный банк Китая сокращает минимальный размер первоначального взноса на покупку второго жилья до рекордного минимума в 15% (сейчас — 20%). Ранее в мае до тех же 15% был снижен нормативный стартовый взнос по ипотеке на первое жилье (см. “Ъ” от 20 мая) — однако явной поддержки рынку недвижимости это, вопреки ожиданиям, не оказало.

В целом у аналитиков пока остаются сомнения в том, что анонсированные меры поддержки смогут оживить внутренний спрос до конца года.

Дело не столько в их масштабе (он заметный), сколько в несвоевременности — применение большинства этих инструментов ожидалось последние несколько месяцев на фоне разочаровывающих статистических данных о состоянии экономики КНР (см., например, “Ъ” от 3 июня и 16 июля). Отметим, причиной того, что введение мер откладывалось, может быть жесткая монетарная политика ФРС. Ее смягчение на последнем заседании (ставка была снижена сразу на половину процентного пункта, до 4,75–5%) сузило разницу между ставками США и КНР — и ослабило давление на курс юаня. В докладе главы НБК этот фактор отмечался в качестве одного из аргументов для разворачивания мер стимулирования экономики именно сейчас.

Кристина Боровикова

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