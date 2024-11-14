Дональд Трамп порадовал инвесторов

Ноябрьский опрос портфельных управляющих от Bank of America показал рост оптимизма в отношении роста мировой экономики на фоне выбора президентом США Дональда Трампа. Ключевыми причинами являются фискальные стимулы и снижение налогов в стране. В итоге улучшились ожидания управляющих относительно перспектив американских акций, а также золота и сырьевых активов. Однако перспективы российского рынка акций тревожны из-за жесткой позиции новой администрации в США и не менее жесткой монетарной политики ЦБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Kelly / File Photo / Reuters Фото: Andrew Kelly / File Photo / Reuters

Опубликованный во вторник, 13 ноября, опрос глобальных портфельных менеджеров от Bank of America оказался необычным. Во время предыдущих выборов президента США он проводился после подведения их итогов. В этот раз опрос проводился в момент выборов — с 1 по 7 ноября. И результаты были представлены в двух вариантах: до объявления победы Дональда Трампа и после. В опросе приняли участие 213 представителей фондов с активами $565 млрд.

Смена власти в Белом доме резко поменяла настроения инвесторов. До оглашений итогов голосования число портфельных менеджеров, ожидающих снижения темпов роста мировой экономики в ближайшие 12 месяцев, на 4% превысило число тех, кто ожидал ускорения темпов. Однако после победы Дональда Трампа оптимистов стало на 23% больше, чем пессимистов,— самый высокий результат с августа 2021 года. «Сегодняшний оптимизм — это надежды на поддержку бизнеса и фискальные стимулы, которые обещают "подогреть" американскую экономику»,— считает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева.

Но стимулирующие меры, скорее всего, подтолкнут к росту инфляцию. Поэтому до оглашения результатов выборов портфельных управляющих, ожидавших более низкой инфляции, было на 14% больше, чем тех, кто ожидал ее роста. После победы республиканцев «проинфляционных» инвесторов стало на 10% больше. При этом ожидания негативного влияния на мировую экономику от роста инфляции почти не изменились. В первые дни опроса 32% менеджеров назвали рост цен ключевым риском для мировой экономики, тогда как в последующие дни лишь 30% высказывались в этом ключе. У Дональда Трампа уже был опыт работы с экономикой в условиях инфляционного давления в 2018 году. «Тогда он смог удержать инфляцию за счет наращивания добычи нефти и сокращения импорта»,— отмечает госпожа Николаева.

Снижение инфляционных рисков связано и с усилением страха перед обострением геополитических отношений. В первые дни опроса в пользу влияния этого риска высказалось только 20% управляющих, но в итоге за него проголосовало уже 28%. Во внешней политике, несмотря на ожидания более мягкого подхода к урегулированию конфликта с Украиной, позиция новоизбранного президента США остается неоднозначной, что беспокоит многих инвесторов. Управляющий директор по инвестициям «ТКБ Инвестмент Партнерс» Игорь Козак отмечает, что Дональд Трамп не исключал использования радикальных санкций как инструмента дальнейшего давления на Россию. Кроме того, возможна дальнейшая эскалация конфликта как на Ближнем Востоке, так и рост напряженности в районе Тайваня. «С высокой вероятностью новый президент США увеличит тарифы на импорт из Китая до 60% и до 20% из других стран»,— считает господин Козак.

В таких условиях портфельные менеджеры, первоначально резко увеличившие долю кеша (с 3,9% в октябре до 4,3%), после подведения итогов голосования сократили долю наличности в портфелях до 4%. При этом наиболее перспективными направлениями для инвестиций в 2025 году 43% управляющих назвали акции американских компаний. Улучшились взгляды на сырьевые активы (с 11% до 12%) и золота (с 10% до 15%). «Дональд Трамп для многих — это символ роста американских акций»,— отмечает Алена Николаева. За неделю после оглашения итогов выборов S&P 500 и DJIA выросли на 3,8% и 5% и обновили новые исторические максимумы (более 6 тыс. и 44 тыс. пунктов соответственно).

Оптимизм американского рынка передался и российскому рынку акций. В понедельник индекс Московской биржи впервые с 16 октября приблизился к уровню 2800 пунктов. Даже с учетом последовавшей после этого коррекции и закрепления индекса в ходе торгов среды возле отметки 2751 пункта, он остается на 5% выше локального минимума, установленного в начале месяца. Однако перспективы российского рынка не вызывают большого оптимизма у инвесторов, и не только из-за заявления новоизбранного президента. «Фундаментально нынешняя ДКП существенно ограничивает возможности компаний по финансированию своего развития, о чем бизнес уже говорит открыто»,— отмечает главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин. Рост доходностей длинных ОФЗ «бьет дважды по компаниям — уменьшает прибыль и дивиденды из-за роста финансовых расходов и увеличивает ставку дисконтирования дивидендов, так как инвестиции в облигации становятся все выгоднее»,— отмечает он.

Виталий Гайдаев