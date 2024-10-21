Лучше прогнозов и хуже планов

Рост экономики Китая в третьем квартале замедлился до минимальных с начала 2023 года 4,6%. Хотя сентябрьские розничные продажи и промпроизводство превзошли ожидания аналитиков, системные проблемы, в том числе на рынке недвижимости, не решены. Китайские власти продолжают разворачивать новые меры поддержки, но и к их эффективности и своевременности остаются вопросы: даже пересмотренные, прогнозы ВБ и Goldman Sachs не предполагают, что ВВП страны по итогам года вырастет на целевые 5%. Отчасти это объясняется ожиданиями того, что в четвертом квартале слабое внутреннее потребление не будет компенсировано активным внешним. С учетом усиления торговых ограничений и уточнения правил контроля за экспортом товаров «двойного назначения» такой сценарий пока выглядит наиболее вероятным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рост экономики КНР в третьем квартале оказался минимальным с начала 2023 года, и удастся ли властям снова его разогнать, пока неочевидно

Фото: Thomas Peter / Reuters Рост экономики КНР в третьем квартале оказался минимальным с начала 2023 года, и удастся ли властям снова его разогнать, пока неочевидно

Фото: Thomas Peter / Reuters

В третьем квартале экономика КНР выросла на 4,6%, следует из отчета Государственного статистического управления (ГСУ) страны. Фактический показатель несколько превзошел прогноз (4,5%), однако все равно оказался минимальным с начала 2023 года. В апреле—июне рост ВВП оценивался в 4,7%, в январе—марте — в 5,3%.

Представляя данные за третий квартал, заместитель главы ГСУ Шэн Лайюнь отметил усиление «позитивных факторов» в сентябре.

Это в том числе рост промпроизводства, который к концу третьего квартала ускорился до 5,4% (с 4,5% в августе), превзошел прогнозы (4,6%) и обновил максимум с мая. Лучше ожиданий по итогам сентября была и динамика розницы: продажи выросли на 3,2% после 2,1% месяцем ранее (прогноз — 2,5%). Отметим, ускорение роста во многом объясняется стимулированием продаж бытовой техники по принципу трейд-ин — власти субсидируют такую программу с августа. Пока аналитики полагают, что импульс вскоре иссякнет и эффект программы будет ограничен. На сохраняющуюся слабость внутреннего спроса указывает и продолжающийся спад на рынке недвижимости. В сентябре цены на новое жилье снизились на 5,8% (в августе — на 5,3%) — это максимум с 2015 года.

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Власти КНР анонсируют и запускают новые меры поддержки. Как стало известно в конце прошлой недели, для стабилизации сектора недвижимости правительство намерено усилить поддержку проектов реновации ветхого жилья в крупных городах. Ради помощи отрасли Народный банк Китая (центробанк страны) ранее сократил минимальный размер первоначального взноса на покупку второго жилья до рекордного минимума в 15%. Эффект от этих и других мер поддержки (в т. ч. смягчения условий кредитования, повышения потолка госдолга, выпуска специальных казначейских облигаций для поддержки крупных банков) в статистике пока не отразился — самые масштабные механизмы были запущены в конце сентября и октябре. Таким образом, пока их эффективность не вполне ясна — впрочем, некоторые меры уже выглядят слишком осторожными (см. “Ъ” от 25 сентября) и несколько запоздалыми (запуска многих инструментов рынок ждал с начала года). Доверие инвесторов к экономике пока заметно не восстановилось, что может быть связано с нехваткой данных о масштабах и объемах господдержки.

Аналитики Capital Economics и ING Bank отмечают, что новые стимулы обсуждаются каждый день, однако до сих пор все они в заявлениях экономических властей не объединены общей логикой и в силу этого могут восприниматься как точечные, а не системные меры.

Расширение поддержки между тем привело к пересмотру в октябре некоторых прогнозов для китайской экономики — впрочем, пока они все еще не предполагают ее роста на целевые 5% по итогам года. Так, во Всемирном банке ждут, что ВВП КНР в 2024 году увеличится на 4,8%, а в 2025-м — на 4,3% (ранее — 4,7% и 4,1%). В Goldman Sachs прогнозируют рост на 4,9% и 4,7% в 2024 и 2025 годах соответственно (ранее — 4,7% и 4,3%).

Поясним, в нынешние оценки заложены риски, которые могут реализоваться в четвертом квартале: главный из них — активность внешнего спроса перестанет компенсировать слабость внутреннего. В третьем квартале Китай наращивал экспорт в США и ЕС — в ожидании новых ограничений (см. “Ъ” от 11 сентября). В четвертом же квартале рост, вероятно, замедлится: в конце сентября—начале октября американские и европейские власти повысили пошлины на некоторые китайские товары (см. “Ъ” от 9 октября). Еще одним фактором, который может повлиять на динамику внешней торговли, выглядит введение новых правил контроля за экспортом товаров «двойного назначения» (вступят в силу 1 декабря). Сложнее в связи с этим может стать процесс получения лицензий, которые нужны китайским поставщикам для вывоза таких товаров. Отметим, в последний раз правила ужесточались в июле — тогда фиксировалось замедление роста поставок в отдельные страны, в том числе в РФ.

Кристина Боровикова