Даниил Медведев перестроился на мажор
В своем втором матче на Nitto ATP Finals он убедительно победил Алекса Де Минаура
В третий день Nitto ATP Finals, продолжающегося в Турине итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) с призовым фондом $15,25 млн, россиянин Даниил Медведев в двух партиях разобрался с австралийцем Алексом Де Минауром. Эта победа сохраняет четвертой ракетке мира шансы на выход из группы, в которой также выступают итальянец Янник Синнер и американец Тейлор Фриц. Во вторник под крышей Inalpi Arena наслаждение от игры Медведева получал корреспондент “Ъ” Евгений Федяков.
Очень собранно проведя всю встречу с Алексом Де Минауром, после ее окончания Даниил Медведев (на фото) все же позволил себе артистический жест
Фото: Antonio Calanni, AP
Выброс негативных эмоций Даниила Медведева в воскресном матче против Тейлора Фрица, во многом предопределивший поражение россиянина, вызвал шквал критики со стороны болельщиков и уважаемых специалистов. Обсуждая карикатурные упражнения с ракеткой, которыми Медведев пытался то ли сбить прицел американца, то ли исправить собственный настрой, чемпион Roland Garros 1976 года Адриано Панатта в эфире телеканала Rai 2 сочувственно заметил, что, «пока другие движутся вперед, Даниил регрессирует», а настроенный более мрачно другой известный итальянский теннисист второй половины прошлого века Паоло Бертолуччи посоветовал Медведеву обратиться «в дом престарелых и принять транквилизаторы». Встреча с Алексом Де Минауром, который в своей группе выглядел заведомым аутсайдером, предоставила возможность российскому возмутителю спокойствия в Турине скорректировать мнение о себе в лучшую сторону. И Медведев сделал это в безупречном стиле, заставив забыть про психологические катаклизмы, свойственные его творческой натуре.
В дебюте встречи казалось, что она получится марафонской. В первых трех геймах соперники то и дело соревновались в затяжных перестрелках на задней линии, которые чаще оставались за Де Минауром. Австралиец, который в начале лета в сырую погоду на грунте переиграл россиянина в четвертом круге Roland Garros, снова пытался взять цепкостью, но на туринском харде Медведеву было легче использовать преимущество в мощи, а две двойные ошибки, допущенные им в четвертом гейме, принципиальной роли не сыграли.
Через полчаса после начала игры Медведев уже вел с двумя брейками — 4:1, а спустя еще десять минут первая партия завершилась.
Теннисист настырный, но обладающий ограниченными физическими и техническими возможностями, Де Минаур не мог досаждать россиянину тем, что постоянно делал Фриц,— посылать хлесткими ударами мяч в самые углы корта, заставляя соперника обороняться. Справляясь со скоростью, которую предлагал австралиец, Медведев почувствовал, что все идет как надо, окончательно перестроился с воскресного минора на мажорную тональность и просто заиграл в свое удовольствие.
Вторая партия стала торжеством фирменного медведевского стиля, основанного на качественной подаче, надежности и остроте контратак.
А еще несколько раз россиянин ювелирно укрощал не самые простые мячи у сетки, что удается ему далеко не всегда. В итоге во второй партии австралийцу удалось зацепить на приеме лишь два очка, а в общей сложности за целый матч Медведев отдал на своей подаче девять мячей, из них три — двойными ошибками. Пропустив на брейк-пойнте в девятом гейме великолепный обводящий удар россиянина, австралиец при смене сторон пробовал собраться с мыслями, сидя с закрытыми глазами. Но это не помогло.
Последний гейм Медведев провел почти безукоризненно. В итоге — 6:4, 6:2 за 1 час 18 минут.
Таким образом, баланс выигранных и проигранных сетов на данный момент у Медведева стал нулевым, а баланс геймов — положительным (19:18). Теоретически эти показатели могут иметь значение, если после трех туров у трех игроков в группе будет по одной победе.
Давая пресс-конференцию, Медведев еще не знал результата второго матча 12 ноября между Фрицем и своим следующим соперником, первой ракеткой мира Янником Синнером, который пользуется в Турине такой же сумасшедшей поддержкой болельщиков, как в прошлом году, когда в полуфинале обыграл Медведева в трех партиях. «Я не раз играл против любимцев публики в разных местах, и это в каком-то смысле одно и то же. Когда трибуны поддерживают своего теннисиста, это нормально, и в принципе я к этому готов»,— сказал корреспонденту “Ъ”, Медведев, который после победы над Синнером в четвертьфинале Wimbledon 2024 уступил ему на той же стадии US Open и шанхайского «мастерса», а также в неофициальном матче на показательном турнире 6 Kings Slam в Эр-Рияде.