Даниил Медведев перестроился на мажор

В третий день Nitto ATP Finals, продолжающегося в Турине итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) с призовым фондом $15,25 млн, россиянин Даниил Медведев в двух партиях разобрался с австралийцем Алексом Де Минауром. Эта победа сохраняет четвертой ракетке мира шансы на выход из группы, в которой также выступают итальянец Янник Синнер и американец Тейлор Фриц. Во вторник под крышей Inalpi Arena наслаждение от игры Медведева получал корреспондент “Ъ” Евгений Федяков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Очень собранно проведя всю встречу с Алексом Де Минауром, после ее окончания Даниил Медведев (на фото) все же позволил себе артистический жест

Фото: Antonio Calanni, AP Очень собранно проведя всю встречу с Алексом Де Минауром, после ее окончания Даниил Медведев (на фото) все же позволил себе артистический жест

Фото: Antonio Calanni, AP

Выброс негативных эмоций Даниила Медведева в воскресном матче против Тейлора Фрица, во многом предопределивший поражение россиянина, вызвал шквал критики со стороны болельщиков и уважаемых специалистов. Обсуждая карикатурные упражнения с ракеткой, которыми Медведев пытался то ли сбить прицел американца, то ли исправить собственный настрой, чемпион Roland Garros 1976 года Адриано Панатта в эфире телеканала Rai 2 сочувственно заметил, что, «пока другие движутся вперед, Даниил регрессирует», а настроенный более мрачно другой известный итальянский теннисист второй половины прошлого века Паоло Бертолуччи посоветовал Медведеву обратиться «в дом престарелых и принять транквилизаторы». Встреча с Алексом Де Минауром, который в своей группе выглядел заведомым аутсайдером, предоставила возможность российскому возмутителю спокойствия в Турине скорректировать мнение о себе в лучшую сторону. И Медведев сделал это в безупречном стиле, заставив забыть про психологические катаклизмы, свойственные его творческой натуре.

В дебюте встречи казалось, что она получится марафонской. В первых трех геймах соперники то и дело соревновались в затяжных перестрелках на задней линии, которые чаще оставались за Де Минауром. Австралиец, который в начале лета в сырую погоду на грунте переиграл россиянина в четвертом круге Roland Garros, снова пытался взять цепкостью, но на туринском харде Медведеву было легче использовать преимущество в мощи, а две двойные ошибки, допущенные им в четвертом гейме, принципиальной роли не сыграли.

Через полчаса после начала игры Медведев уже вел с двумя брейками — 4:1, а спустя еще десять минут первая партия завершилась.

Теннисист настырный, но обладающий ограниченными физическими и техническими возможностями, Де Минаур не мог досаждать россиянину тем, что постоянно делал Фриц,— посылать хлесткими ударами мяч в самые углы корта, заставляя соперника обороняться. Справляясь со скоростью, которую предлагал австралиец, Медведев почувствовал, что все идет как надо, окончательно перестроился с воскресного минора на мажорную тональность и просто заиграл в свое удовольствие.

Вторая партия стала торжеством фирменного медведевского стиля, основанного на качественной подаче, надежности и остроте контратак.

А еще несколько раз россиянин ювелирно укрощал не самые простые мячи у сетки, что удается ему далеко не всегда. В итоге во второй партии австралийцу удалось зацепить на приеме лишь два очка, а в общей сложности за целый матч Медведев отдал на своей подаче девять мячей, из них три — двойными ошибками. Пропустив на брейк-пойнте в девятом гейме великолепный обводящий удар россиянина, австралиец при смене сторон пробовал собраться с мыслями, сидя с закрытыми глазами. Но это не помогло.

Последний гейм Медведев провел почти безукоризненно. В итоге — 6:4, 6:2 за 1 час 18 минут.

Таким образом, баланс выигранных и проигранных сетов на данный момент у Медведева стал нулевым, а баланс геймов — положительным (19:18). Теоретически эти показатели могут иметь значение, если после трех туров у трех игроков в группе будет по одной победе.

Давая пресс-конференцию, Медведев еще не знал результата второго матча 12 ноября между Фрицем и своим следующим соперником, первой ракеткой мира Янником Синнером, который пользуется в Турине такой же сумасшедшей поддержкой болельщиков, как в прошлом году, когда в полуфинале обыграл Медведева в трех партиях. «Я не раз играл против любимцев публики в разных местах, и это в каком-то смысле одно и то же. Когда трибуны поддерживают своего теннисиста, это нормально, и в принципе я к этому готов»,— сказал корреспонденту “Ъ”, Медведев, который после победы над Синнером в четвертьфинале Wimbledon 2024 уступил ему на той же стадии US Open и шанхайского «мастерса», а также в неофициальном матче на показательном турнире 6 Kings Slam в Эр-Рияде.