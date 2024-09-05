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Коммерсантъ FM
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Четвертьфинал с потерей качества

Даниил Медведев проиграл Яннику Синнеру, допустив 57 невынужденных ошибок

Полуфиналы Открытого чемпионата США пройдут без участия российских теннисистов. Последний из них, Даниил Медведев, сумел показать классный теннис лишь в одной из четырех партий встречи с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, который теперь сыграет с неожиданным полуфиналистом британцем Джеком Дрейпером. На женском турнире лидер мировой классификации полька Ига Швёнтек взяла всего шесть геймов у американки Джессики Пегулы, с седьмой попытки выигравшей матч 1/4 финала на мейджорах.

Даниил Медведев

Даниил Медведев

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Даниил Медведев

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Четвертьфинал турнира Большого шлема — в целом благоприятная стадия для Даниила Медведева. Из девяти матчей, сыгранных до нынешнего US Open, он проиграл лишь один греку Стефаносу Циципасу в 2021 году на Roland Garros, самом трудном для себя мейджоре. Этот факт, конечно, обнадеживал тех, кто болел за россиянина в матче против Янника Синнера, ни разу не доходившего до полуфинала в Нью-Йорке. Более того, при желании Медведева даже можно было считать фаворитом. Но для победы ему требовалось показать теннис высшего качества, сочетая агрессивность с надежностью и заставляя тем самым итальянца действовать на пределе.

После окончания игры Медведев назовет этот матч не лучшим как для себя, так и для Синнера.

И это соответствует действительности, поскольку вторая партия у итальянца откровенно не получилась. Правда, на фоне крайне неудачной игры Медведева синнеровский провал выглядел сравнительно коротким и на результат не повлиял. Имея явное преимущество в первом сете и едва не записав россиянину баранку в третьей партии (в ней россиянин зацепил гейм, уступая 0:5 и 0:40 на своей подаче), Синнер вполне закономерно оставил за собой и заключительную четверть этого довольно странного противостояния, хотя шансы в ней у Медведева были. В шестом гейме он не реализовал сначала один брейк-пойнт, а затем и второй, послав мяч в далекий аут ударом слета. Синнер тут же ответил своим брейком, затем повел 5:3, а в заключительном гейме на своей подаче отдал лишь одно очко.

Итоговая статистика говорит сама за себя.

За 2 часа 39 минут Медведев допустил 57 невынужденных ошибок — больше, чем суммарно в двух предыдущих встречах — с итальянцем Флавио Коболли (33) и португальцем Нуну Боржишем (20).

С таким показателем порой трудно одолеть не только соперника, возглавляющего мировой рейтинг, но и обычного середняка первой сотни.

Таким образом, Медведев завершил свои выступления на турнирах Большого шлема в нынешнем году. Он по разу дошел до финала — на Australian Open, полуфинала — на Wimbledon, четвертьфинала — на US Open, четвертого круга — на Roland Garros и набрал в сумме 2700 рейтинговых очков, на 680 больше, чем в прошлом сезоне. То есть в целом это достойный результат. Вопрос в том, что титул, завоеванный на US Open три года назад, остается единственным триумфом россиянина на мейджорах. Да и побед на обычных турнирах от него заждались, ведь последняя из них, добытая на грунте Открытого чемпионата Италии в Риме, датируется маем прошлого года.

Следующее состязание АТР в календаре Медведева — начинающийся 28 сентября пекинский турнир категории 500, а до этого в Берлине он примет участие в Laver Cup — матче между сборными Европы и остального мира.

АТР официально признает это состязание, но не начисляет за него рейтинговых очков. Синнеру же теперь предстоит, скорее всего, очень непростой полуфинал против британца Джека Дрейпера, легко разобравшегося с австралийцем Алексом де Минауром и не отдавшего в пяти последних матчах ни одного сета. Родившийся в 2001 году, как и итальянец, этот левша с ростом 193 см заявил о себе гораздо позже, но уже имеет на своем счету несколько значимых успехов. Например, в июне текущего года Дрейпер на травяном турнире в Штутгарте завоевал свой первый титул АТР, а затем на следующей неделе в Лондоне на состязании, проводящемся в Queen`s Сlub, остановил будущего чемпиона Wimbledon Карлоса Алькараса. Там же три года назад он, кстати, на двух тай-брейках одолел и Синнера в их единственном предыдущем матче.

Тем временем женский турнир, в отличие от мужского, уже остался без первой ракетки мира. Ига Швентек почти без вариантов уступила американке Джессике Пегуле, которая в 15 матчах, проведенных после Олимпиады, одержала уже 14 побед. На лидерство польки в рейтинге эта неудача может повлиять лишь в отдаленном будущем, а Пегула взяла важный для себя барьер, выиграв первый из семи своих четвертьфиналов на мейджорах. Ее следующей соперницей в ночь с четверга на пятницу по московскому времени стала финалистка прошлогоднего Roland Garros Каролина Мухова. Чешская теннисистка восстановилась после перенесенной в феврале операции на кисти, которая была связана с травмой, полученной год назад как раз на US Open, и второй раз подряд пробилась в Нью-Йорке в четверку сильнейших, разобравшись с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей.

Евгений Федяков

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