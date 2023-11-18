Итальянский стоп-кран

Решающий матч Nitto ATP Finals — завершающегося в Турине итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) с призовым фондом $15 млн — пройдет без участия Даниила Медведева. Это стало ясно после того, как в полуфинале он в трех партиях проиграл итальянцу Яннику Синнеру. За игрой, которая вызвала в Италии бешеный интерес, из ложи прессы зала Pala Alpitour наблюдал корреспондент «Ъ» Евгений Федяков.

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В пятницу на матче группового этапа между Даниилом Медведевым и Карлосом Алькарасом был замечен Янник Синнер. Набросив черный капюшон на свою рыжеволосую голову, он наблюдал за игрой потенциальных конкурентов вместе с тренером Дарреном Кэхиллом. Едва ли, впрочем, эта пара обогатила свои знания какими-то тактическими нюансами или стратегическими откровениями. Ведь и Алькараса, и Медведева итальянец в нынешнем сезоне побеждал дважды подряд, причем с россиянином он последний раз встречался совсем недавно на турнире в Вене.

Это был классический случай, когда шансы соперников перед выходом на корт железобетонно оценивались 50 на 50 — как с точки зрения уровня игры, так и по статистике. То, что Медведев способен показывать на крытых кортах едва ли не лучший свой теннис, известно давно. Но ведь и Синнер в залах очень хорош, в нынешнем году у него там лучшее соотношение побед и поражений в АТР — 16:1. Завоевав под крышей два титула (в Монпелье и Вене), свое единственное поражение там он потерпел как раз от Медведева — девять месяцев назад в финале Роттердама.

Однако нынешний Синнер не чета февральскому.

Добавив не столько в мастерстве лупить по мячу, сколько в стойкости, умении собраться, принимать верные решения в критические моменты, этот рослый молодой человек худощавого сложения с пластичным туловищем, быстрыми ногами и умелыми руками матереет буквально на глазах. Медведев наверняка осознавал силу соперника, хотя подобное понимание порой не помогает, а мешает.

«Если раньше с Янником можно было подержать мяч, то сейчас его нужно атаковать, стараться завершать розыгрыши самому»,— объяснял после игры россиянин. И возможно, именно это в данном случае роковым образом сказалось в самый решающий момент.

Первый шанс сделать брейк получил Медведев. Уже во втором гейме Синнер, имея на своей подаче 40:0, неожиданно доигрался до брейк-пойнта, который, правда, уверенно спас. В третьем гейме в аналогичную ситуацию угодил уже россиянин, который, в свою очередь, на брейк-пойнте пробил справа в сетку. Забегая вперед, надо отметить, что форхэнд Медведева был неидеальным. 25 невынужденных ошибок при выполнении форхэнда для такого матча — мягко говоря, многовато.

Проиграв первый сет, россиянин в целом продолжал гнуть свою линию. Будучи готовым к давлению публики, которая вела себя эмоционально, но совсем не зло, он спокойно держал свою подачу. Синнеру же в восьмом гейме пришлось отыгрывать брейк-пойнт. Уровень игры в тот отрезок матча был одинаково высоким. Случались долгие обмены ударами, в которых преуспевал итальянец, а порой лучше был Медведев, как, например, на тай-брейке — при розыгрыше третьего очка, состоявшем из 22 касаний по мячу. Но в итоге партия осталась за россиянином, который на втором сетболе заставил Синнера ошибиться.

А дальше был неожиданный медицинский тайм-аут, проведенный Медведевым вместе с врачом в подтрибунном помещении, и была его неожиданная двойная ошибка, всего вторая за матч, на брейк-пойнте во втором гейме. После нее россиянин схватился за голову правой рукой. Этот эмоциональный жест, по его словам, предназначался тренеру Жилю Сервара и всей команде. Поняли они или нет данную пантомиму, неясно самому Медведеву. Но в любом случае именно в этот момент в матче наступил перелом. Почувствовав, что победа близка, Синнер рванул вперед и из оставшихся пяти геймов выиграл четыре.

«Как таковой травмы у меня не было,— рассказывал позже россиянин на пресс-конференции.— Просто немного заболело на тай-брейке правое бедро, и вопрос заключался в том, стоит ли брать перерыв, поскольку я находился на подъеме. Но я решил, что бегать приходится много и нужно вызвать физиотерапевта. Стоило ли подождать? Не знаю, тяжелый вопрос. Потом меня подвела подача, а с Янником это недопустимо. Так что, наверное, в следующий раз после выигранного тай-брейка физиотерапевта я звать не буду».

Корреспондент «Ъ» попросил Медведева уточнить, жалеет ли он о той роковой двойной ошибке, сделанной из желания рискнуть и выполнить вторую подачу чуть сильнее, чем обычно.

«Да, я пытался подать вторую со всей силы, и это было осознанным решением. Иногда оно приносит плоды, хотя и в данном случае я нисколько не жалею. Точно так же я мог сделать двойную на более слабой второй подаче, к тому же у Синнера было бы больше шансов хорошо ее принять»,— сказал Медведев.

В итоге — 3:6, 7:6 (7:4), 1:6 за 2 часа 30 минут. Имея лучший показатель попадания первой подачи — 63% против 58%, в том числе во втором сете — 81% против 54%, россиянин все же уступил итальянцу, который при поддержке своей публики продемонстрировал великолепную стабильность в сочетании с эффектной агрессивностью и перед началом воскресного финала никак не может считаться аутсайдером.

Медведев же, который, покидая корт после окончания матча, по его словам, аплодисментами поблагодарил публику за объективность, завершил свой пятый подряд сезон в первой десятке. Выиграв пять титулов и проиграв четыре финала, он финиширует рейтинге третьим — на одну позицию ниже, чем в 2021 году. Зато по сравнению с прошлым сезоном, который россиянин завершил лишь седьмым, он добился прогресса. Более того, в первые полтора месяца сезона Медведев набрал немного рейтинговых очков, так что на Открытом чемпионате Австралии у него будет возможность увеличить свою сумму.