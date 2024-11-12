Теннисист Медведев одержал первую победу на Итоговом турнире ATP

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл австралийца Алекса де Минаура во втором матче группового этапа Итогового турнира ATP. Соревнования проходят в Турине с 10 по 17 ноября, призовой фонд составляет $15 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Медведев

Фото: Guglielmo Mangiapane, Reuters Даниил Медведев

Фото: Guglielmo Mangiapane, Reuters

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Медведева. Это первая победа российского теннисиста на Итоговом турнире ATP 2024 года.

Вместе с Даниилом Медведевым и Алексом де Минауром в группу входят итальянец Янник Синнер и американец Тейлор Фриц. Во встрече с Фрицем 10 ноября российский спортсмен проиграл со счетом 4:6, 3:6. Игра Медведева и Синнера назначена на 14 ноября.

28-летний Даниил Медведев занимает четвертую строчку в рейтинге ATP. В 2022 году он 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 титулов ATP, включая Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Подробнее о турнире — в материале «Ъ» «Борьба с одним неизвестным».