Борьба с одним неизвестным

В Турине стартовал Nitto ATP Finals — итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) c призовым фондом $15,25 млн. В первом матче этого состязания его чемпион 2020 года россиянин Даниил Медведев в двух партиях уступил американцу Тейлору Фритцу. Со стадиона Inalpi Arena — корреспондент “Ъ” Евгений Федяков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сломав ракетку после окончания первой партии, Даниил Медведев (на фото) так и не сумел найти ключи к победе над Тейлором Фритцем

Фото: AP Сломав ракетку после окончания первой партии, Даниил Медведев (на фото) так и не сумел найти ключи к победе над Тейлором Фритцем

Фото: AP

Наблюдая за утренней воскресной разминкой Даниила Медведева, в которой ему ассистировал 23-летний американец Андрес Мартин, один из спарринг-партнеров, прилетевших в Турин по приглашению АТР, было невозможно разглядеть признаки смятения, которое настигло российского теннисиста через несколько часов. Наоборот, спокойствие и доброжелательность Медведева намекали на то, что в матче с недавним финалистом US Open Тейлором Фритцем все будет нормально.

Их единственный предыдущий матч — четвертьфинал «мастерса» в Цинциннати двухлетней давности — в целом получился равным. Первый сет россиянин выиграл на тай-брейке, а во втором Фритц взял три гейма.

Принципиально соотношение сил между ними с тех пор не изменилось. Фритц улучшил удар слева, который стал стабильнее и опаснее, но по игре Медведев остается для него неудобным соперником.

«Даниил умеет значительно замедлять игру»,— объяснял на предматчевой пресс-конференции американец, предпочитающий максимально быстрый теннис.

Парадоксальный момент: завоевав на крытых кортах семь титулов из двадцати, Медведев в нынешнем сезоне до итогового турнира проиграл на них все три матча, которые учитывались в официальной статистике АТР. Фритц, впрочем, тоже в залах не блистал, а на недавнем парижском «мастерсе», как и россиянин, выбыл из борьбы после стартового раунда.

Начало встречи с обеих сторон выглядело в меру осторожным. В первом сете Медведев не раз гасил взрывные атаки соперника своими укороченными ударами, за которыми американец плохо успевал. Однако развязка партии получилась неожиданной.

Оставив за собой великолепный марафонский розыгрыш из 27 ударов с помощью искусно укороченного мяча, Медведев отдал три очка подряд двойными ошибками.

Лишь тогда стало понятно, что ни о каком внутреннем спокойствии россиянина речи не идет. Выместив злость на ракетке, он получил замечание от судьи на вышке египтянина Аделя Нуара и вроде бы неплохо начал второй сет. Но три брейка, заработанные в первом и третьем геймах, реализовать не удалось, а в шестом неприятности продолжились. Снова отдав свою подачу, которая не приносила ключевые очки так стабильно, как в лучшие годы, Медведев сочно шмякнул ракеткой по рекламному щиту. Нуар в соответствии с правилами лишил его первого очка в седьмом гейме, и Фритц, получив фору, легко удержал свою подачу.

Девятый гейм американец, который со своей стороны провел качественную встречу, опять выиграл «под ноль». В итоге — 6:4, 6:3 за 1 час 20 минут.

Продлив серию своих поражений на официальных соревнованиях до трех матчей, а с учетом показательного турнира 6 Kings Slam, где он уступил Яннику Синнеру,— до четырех, Медведев на пресс-конференции производил впечатление эмоционально выгоревшего человека. Он отрицал, что причиной плохой подачи стали проблемы с плечом, которые имели место сравнительно недавно, но явно что-то недоговаривал.

Корреспондент “Ъ” поинтересовался, знает ли сильнейший российский теннисист, как следует поступить перед вторым туром группового этапа, чтобы поднять свой уровень. «Пока не представляю, честно. Хотя, наверное, знаю. Надо полностью собраться, отбросить в сторону все мысли и идти до конца. Правда, не уверен, что у меня сейчас хватит моральных сил, потому что я устал бороться… С чем-то. (Обронив эту фразу, Медведев грустно улыбнулся, развел руками, не уточнив, о чем конкретно идет речь.— “Ъ”). Но завтра у меня будет свободный день. Постараюсь тренироваться больше, чем обычно, подать больше вторых подач. Покидать турнир, проиграв все три матча, не хочется»,— сказал он.