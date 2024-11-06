СИМ не свой

За девять месяцев 2024 года аварийность с участием электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ) в России выросла почти в полтора раза. Этот факт вызывает осторожный оптимизм, ведь за аналогичный период 2022 года число таких ДТП удвоилось, а в 2023 году даже утроилось. Кикшеринговый сезон текущего года примечателен и увеличением доли аварий с прокатными электросамокатами. Представители отрасли связывают это с общим расширением парка СИМ, а также с тем, что более половины их клиентов — новички, впервые пользующиеся мобильным транспортом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замедление скорости прокатных самокатов не привело к замедлению темпов аварийности

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Замедление скорости прокатных самокатов не привело к замедлению темпов аварийности

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Согласно информационно-аналитическому отчету Научного центра безопасности дорожного движения МВД, за девять месяцев 2024 года в России произошло 3,89 тыс. ДТП с участием СИМ — на 47,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, темпы прироста аварийности в этом сегменте заметно снизились: за аналогичный период 2022 года аварийность выросла вдвое, 2023 года — более чем в три раза (см. график).

Больше всего аварий с СИМ традиционно происходит в Москве, где за год произошло более 1 тыс. ДТП, в которых погибло 11 человек. Далее в антирейтинге идут Тюменская область, Санкт-Петербург и Красноярский край.

Обращает на себя внимание тот факт, что доля ДТП с кикшеринговыми самокатами за год выросла с 51,8% до 66%. Отметим, по примерным оценкам Ассоциации операторов микромобильности (АОМ), СИМ, находящихся в собственности физлиц, в стране примерно вдвое больше, чем кикшеринговых (их парк составляет более 300 тыс. штук). В конце 2023 года Минтранс давал оценку, согласно которой в розницу в 2020–2022 годах было продано 540 тыс. электросамокатов и прочих СИМ. Более свежих данных не публиковалось. При этом в АОМ обращают внимание, что в перерасчете на общее число совершенных поездок (более 250 млн за незавершенный сезон — на 40 млн больше, чем за весь 2023 год) доля аварийных поездок в кикшеринге составляет всего 0,001%.

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«В пересчете на каждую тысячу поездок количество ДТП в отдельных регионах снижается до 30%, а в Москве за последние месяцы снижение достигло 48%,— заявили в Whoosh (оператор кикшеринга).— Количество поездок на самокатах постоянно увеличивается не только в мегаполисах, но и в маленьких городах». «Спрос на самокаты растет: только в 2024 году половина пользователей сервиса — новички, которые впервые встали на СИМ»,— добавляют в Яндекс Go.

В «МТС Юрент» указывают, что основная доля происшествий с тяжкими последствиями приходится на мощные частные самокаты: «В отличие от шеринговых у них нет технологий контроля скорости и других аппаратных ограничений».

Глава Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман уточняет, что на долю владельцев частных СИМ приходится вдвое больше смертей. Напомним, что электровелосипеды к средствам индивидуальной мобильности не относятся, но в статистику попадают, например, аварии с моноколесами. Известно как минимум об одном погибшем пользователе моноколеса, который двигался по скоростной дороге для автомобилей.

Из года в год статистика ДТП с СИМ демонстрирует критическую нехватку инфраструктуры для микромобильного транспорта, делает вывод Ксения Эрдман. По ее мнению, этим обстоятельством можно объяснить лидирующие места в рейтинге аварийности Красноярского края, где сезон пользования короче, чем, например, на Кубани.

«Ответственное вождение — ключевой аспект безопасности»,— прокомментировали данные в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы. В учреждении говорят, что средства индивидуальной мобильности становятся все популярнее: в столице сервисом пользуется 4 млн человек. Горожанам доступно более 60 тыс. устройств, с начала сезона совершено более 61 млн поездок. При этом в ЦОДД видят «не только рост числа поездок по сравнению с прошлым годом, но и прирост числа новых пользователей на 1 млн».

Для снижения аварийности с мобильным транспортом, напомним, Минтранс подготовил проект федерального закона и поправки к ПДД.

Планируется, в частности, ввести регистрацию всех СИМ (в том числе частных) в едином реестре, обязательную остановку водителей электросамокатов по требованию ГИБДД и проверку на опьянение (см. “Ъ” от 13 октября). Не исключено, что возрастной порог запрета выезжать за рулем СИМ на проезжую часть будет поднят с 14 до 16 лет. В июле 2024 года Госдума приняла в первом чтении поправки к КоАП, увеличивающие предельный размер штрафа для нарушителей на СИМ с 1,5 тыс. до 30 тыс. руб.

Иван Буранов