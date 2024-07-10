На электросамокатах по двое не собираться

Госдума приняла в первом чтении поправки к КоАП РФ, усиливающие санкции для нарушителей на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Речь, в частности, о штрафах до 3 тыс. руб. за пользование устройством вдвоем, до 2,5 тыс. руб.— за создание помех пешеходам, 30 тыс. руб.— за пьяное вождение. В представленном виде документ рискует оказаться неработающим — это стало ясно из выступлений докладчиков в Госдуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Поправки к КоАП РФ, ужесточающие ответственность для пользователей электросамокатов и других СИМ, в апреле 2024 года внесли в Госдуму сенаторы Андрей Клишас, Артем Шейкин, Ирина Рукавишникова и Владимир Полетаев. Сейчас в законодательстве специальных санкций для пользователей СИМ нет, но их можно наказывать штрафами от 500 руб. до 1,5 тыс. руб. в статусе «иных участников движения». Авторы законопроекта предложили, по сути, приравнять граждан, управляющих мобильным транспортом, к автомобилистам. Так, за управление СИМ в пьяном виде и отказ пройти медицинское освидетельствование предложено штрафовать на сумму в 20–30 тыс. руб., за причинение вреда здоровью средней тяжести в ДТП — на 10–15 тыс. руб.; за езду на электросамокате вдвоем или втроем — на 2–3 тыс. руб. Парламентарии также считают необходимым наказывать штрафом в 500–800 руб. за отказ остановить СИМ по требованию полицейского и в 0,5–5 тыс. руб.— за превышение разрешенной скорости движения (в зависимости от степени нарушения — например, на 2–2,5 тыс. руб. за превышение скорости на 10–15 км/ч). Санкция в 2–2,5 тыс. руб. будет применяться за создание помех пешеходам на тротуаре или в пешеходной зоне, а в 4–5 тыс. руб.— за оставление места ДТП водителем электросамоката.

Цель поправок — добиться от пользователей мобильных транспортных средств соблюдения правил на фоне роста аварийности, следует из пояснительной записки.

В Госдуме представили статистику, согласно которой с января по сентябрь 2023 года зафиксировано 2,6 тыс. ДТП с участием СИМ.

Часть новых составов правонарушений, согласно законопроекту, региональные власти должны администрировать самостоятельно, без участия ГИБДД. Речь идет, в частности, о превышении пользователями СИМ скоростного лимита и езде вдвоем на одном транспортном средстве.

Необходимость усиления санкций обсуждается несколько лет — с тех пор как начал расширяться парк частных и кикшеринговых мобильных средств передвижения. По данным портала Truesharing, на конец 2023 года в РФ насчитывалось 332,4 тыс. кикшеринговых электросамокатов (за год их число увеличилось на 141 тыс. штук), на которых за год было совершено 211,7 млн поездок.

Еще в августе 2023 года Артем Шейкин заявил, что подготовил законопроект и направил его в правительство РФ, где документ дорабатывался. В одном из последних отзывов чиновники отмечали, что проектируемые составы правонарушений нужно будет соотнести с Правилами дорожного движения (ПДД). Речь, вероятно, шла о том, что в действующих правилах для пользователей СИМ нет, к примеру, обязанности останавливаться по требованию полиции. Комитет Госдумы по госстроительству, поддержав в апреле 2024 года проект поправок, также указывал в отзыве на недоработки: например, что нарушителю выгоднее скрыться с места аварии.

В Госдуме прямо из выступлений докладчиков в ходе первого чтения выяснилось, что законопроект рискует оказаться неработающим.

Так, зампред парламентского комитета по госстроительству Ирина Белова (ЕР), представляя документ, призналась: пока непонятно, кто будет, например, фиксировать скорость движения СИМ, ведь у них нет номеров. «Вы скажете, что можно взять самокат с номером (в прокате.— “Ъ”). Но это не регистрационный знак, а номер для оплаты аренды СИМ»,— заметила она. Госпожа Белова также упомянула, что в законопроекте фигурируют штрафы за проезд водителя СИМ на запрещающий сигнал светофора, но в ПДД таких норм нет.

Депутат Максим Иванов (ЕР) поинтересовался, станут ли по аналогии с автомобилистами конфисковать СИМ у нарушителей, неоднократно пойманных в состоянии опьянения. «А электросамокаты можем на СВО отправлять»,— предположил он. Его коллега Дмитрий Певцов («Новые люди») вообще предложил временно «запретить прокатные самокаты в городах и работать спокойненько» над доработкой поправок. Возможный запрет госпожа Белова не комментировала, а насчет конфискаций заметила, что в ПДД пока нет запрета на управление СИМ в состоянии опьянения: «Нам нужно работать с ГИБДД, чтобы понимать, кто будет штрафовать (нарушителей.— “Ъ”). Надо привести нормы в соответствие, чтобы закон был рабочий».

Депутат Ярослав Нилов (ЛПДР) напомнил о нижней возрастной планке привлечения граждан к административной ответственности в 16 лет. «Многие подростки летают на самокатах, и летают в алкогольном опьянении. Что в этом случае будем делать, ведь мы не можем их привлечь к ответственности?» — поинтересовался он.

Артем Шейкин признал его правоту, сказав, что эти вопросы будут дорабатываться ко второму чтению документа. В том числе сенатор упомянул возможную идентификацию пользователей СИМ через портал госуслуг: «Потому что сейчас они (подростки.—“Ъ”) пользуются картами родителей или старших братьев (для оплаты.— “Ъ”) и рассекают по городам». Ранее сенатор не исключал, что ко второму чтению в документе появится санкция за пользование за рулем телефоном без приспособлений hands-free — по аналогии с запретом, который действует для автомобилистов. В Минтрансе, в свою очередь, предлагали использовать систему ЭРА-ГЛОНАСС для контроля движения электросамокатов. Но против этого выступали операторы кикшеринга, опасаясь дополнительных затрат на установку необходимого оборудования (см. “Ъ” от 24 мая).

Законопроект был принят в первом чтении 348 голосами за, один депутат воздержался. На поправки Госдума отвела один месяц.

Александр Воронов