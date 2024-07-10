На электросамокатах по двое не собираться
Госдума ужесточает наказание для нарушителей на двух колесах
Госдума приняла в первом чтении поправки к КоАП РФ, усиливающие санкции для нарушителей на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Речь, в частности, о штрафах до 3 тыс. руб. за пользование устройством вдвоем, до 2,5 тыс. руб.— за создание помех пешеходам, 30 тыс. руб.— за пьяное вождение. В представленном виде документ рискует оказаться неработающим — это стало ясно из выступлений докладчиков в Госдуме.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Поправки к КоАП РФ, ужесточающие ответственность для пользователей электросамокатов и других СИМ, в апреле 2024 года внесли в Госдуму сенаторы Андрей Клишас, Артем Шейкин, Ирина Рукавишникова и Владимир Полетаев. Сейчас в законодательстве специальных санкций для пользователей СИМ нет, но их можно наказывать штрафами от 500 руб. до 1,5 тыс. руб. в статусе «иных участников движения». Авторы законопроекта предложили, по сути, приравнять граждан, управляющих мобильным транспортом, к автомобилистам. Так, за управление СИМ в пьяном виде и отказ пройти медицинское освидетельствование предложено штрафовать на сумму в 20–30 тыс. руб., за причинение вреда здоровью средней тяжести в ДТП — на 10–15 тыс. руб.; за езду на электросамокате вдвоем или втроем — на 2–3 тыс. руб. Парламентарии также считают необходимым наказывать штрафом в 500–800 руб. за отказ остановить СИМ по требованию полицейского и в 0,5–5 тыс. руб.— за превышение разрешенной скорости движения (в зависимости от степени нарушения — например, на 2–2,5 тыс. руб. за превышение скорости на 10–15 км/ч). Санкция в 2–2,5 тыс. руб. будет применяться за создание помех пешеходам на тротуаре или в пешеходной зоне, а в 4–5 тыс. руб.— за оставление места ДТП водителем электросамоката.
Цель поправок — добиться от пользователей мобильных транспортных средств соблюдения правил на фоне роста аварийности, следует из пояснительной записки.
В Госдуме представили статистику, согласно которой с января по сентябрь 2023 года зафиксировано 2,6 тыс. ДТП с участием СИМ.
Часть новых составов правонарушений, согласно законопроекту, региональные власти должны администрировать самостоятельно, без участия ГИБДД. Речь идет, в частности, о превышении пользователями СИМ скоростного лимита и езде вдвоем на одном транспортном средстве.
Необходимость усиления санкций обсуждается несколько лет — с тех пор как начал расширяться парк частных и кикшеринговых мобильных средств передвижения. По данным портала Truesharing, на конец 2023 года в РФ насчитывалось 332,4 тыс. кикшеринговых электросамокатов (за год их число увеличилось на 141 тыс. штук), на которых за год было совершено 211,7 млн поездок.
Еще в августе 2023 года Артем Шейкин заявил, что подготовил законопроект и направил его в правительство РФ, где документ дорабатывался. В одном из последних отзывов чиновники отмечали, что проектируемые составы правонарушений нужно будет соотнести с Правилами дорожного движения (ПДД). Речь, вероятно, шла о том, что в действующих правилах для пользователей СИМ нет, к примеру, обязанности останавливаться по требованию полиции. Комитет Госдумы по госстроительству, поддержав в апреле 2024 года проект поправок, также указывал в отзыве на недоработки: например, что нарушителю выгоднее скрыться с места аварии.
В Госдуме прямо из выступлений докладчиков в ходе первого чтения выяснилось, что законопроект рискует оказаться неработающим.
Так, зампред парламентского комитета по госстроительству Ирина Белова (ЕР), представляя документ, призналась: пока непонятно, кто будет, например, фиксировать скорость движения СИМ, ведь у них нет номеров. «Вы скажете, что можно взять самокат с номером (в прокате.— “Ъ”). Но это не регистрационный знак, а номер для оплаты аренды СИМ»,— заметила она. Госпожа Белова также упомянула, что в законопроекте фигурируют штрафы за проезд водителя СИМ на запрещающий сигнал светофора, но в ПДД таких норм нет.
Депутат Максим Иванов (ЕР) поинтересовался, станут ли по аналогии с автомобилистами конфисковать СИМ у нарушителей, неоднократно пойманных в состоянии опьянения. «А электросамокаты можем на СВО отправлять»,— предположил он. Его коллега Дмитрий Певцов («Новые люди») вообще предложил временно «запретить прокатные самокаты в городах и работать спокойненько» над доработкой поправок. Возможный запрет госпожа Белова не комментировала, а насчет конфискаций заметила, что в ПДД пока нет запрета на управление СИМ в состоянии опьянения: «Нам нужно работать с ГИБДД, чтобы понимать, кто будет штрафовать (нарушителей.— “Ъ”). Надо привести нормы в соответствие, чтобы закон был рабочий».
Депутат Ярослав Нилов (ЛПДР) напомнил о нижней возрастной планке привлечения граждан к административной ответственности в 16 лет. «Многие подростки летают на самокатах, и летают в алкогольном опьянении. Что в этом случае будем делать, ведь мы не можем их привлечь к ответственности?» — поинтересовался он.
Артем Шейкин признал его правоту, сказав, что эти вопросы будут дорабатываться ко второму чтению документа. В том числе сенатор упомянул возможную идентификацию пользователей СИМ через портал госуслуг: «Потому что сейчас они (подростки.—“Ъ”) пользуются картами родителей или старших братьев (для оплаты.— “Ъ”) и рассекают по городам». Ранее сенатор не исключал, что ко второму чтению в документе появится санкция за пользование за рулем телефоном без приспособлений hands-free — по аналогии с запретом, который действует для автомобилистов. В Минтрансе, в свою очередь, предлагали использовать систему ЭРА-ГЛОНАСС для контроля движения электросамокатов. Но против этого выступали операторы кикшеринга, опасаясь дополнительных затрат на установку необходимого оборудования (см. “Ъ” от 24 мая).
Законопроект был принят в первом чтении 348 голосами за, один депутат воздержался. На поправки Госдума отвела один месяц.
Одобрен законопроект о лишении водительских прав за сокрытие номерных знаков
Госдума в первом чтении приняла правительственные поправки, позволяющие на полтора года лишать прав водителей, которые используют устройства сокрытия или маскировки номерных знаков на транспортных средствах. Проект поправок к ст. 12.2 КоАП РФ правительство РФ внесло в Госдуму в мае 2024 года. В действующей редакции этой статьи упомянуты санкции для водителей за управление автомобилем «с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков». Правительство РФ предлагает внести новый п. 2.1, который позволит лишать нарушителей водительских удостоверений на срок от года до полутора за использование устройств, скрывающих номера. Сами устройства подлежат конфискации, оговаривается в поправках.
Речь идет об использовании специальных рамок, с помощью которых водитель при помощи пульта дистанционного управления переворачивает номерной знак в момент проезда под камерой. Рамки, как правило, используют, чтобы не платить штрафы или за проезд по платным дорогам, где действует система «Свободный поток» (ЦКАД, М-12). Сейчас за это нарушение также лишают водительского удостоверения, но есть альтернативное наказание: штраф в размере 5 тыс. руб. может назначить инспектор. В МВД констатировали неэффективность действующих санкций: за шесть лет число нарушений, о которых идет речь, увеличилось в полтора раза (с 70,5 тыс. в 2018 году до 111,2 тыс. в 2023 году). В Госдуме считают, что поправки «положительно повлияют на обеспечение безопасности дорожного движения». Опрошенные “Ъ” сомневались, что число технически изобретательных нарушителей станет меньше (см. “Ъ” от 2 июля).