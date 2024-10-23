Чуть помедленнее, СИМы, чуть помедленнее
Ограничение скорости кикшеринговых самокатов в Москве резко сократило аварийность
Замедление скорости движения электросамокатов всего на 5 км/ч привело к сокращению на 48% числа ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) и на 67% — их наездов на пешеходов. Такие данные привели “Ъ” в ЦОДД Москвы, подведя итоги трехмесячного эксперимента по введению лимита в 20 км/ч для пользователей СИМ в ряде районов столицы. Повсеместное внедрение такой практики будет обсуждаться уже в 2025 году, добавляют чиновники. Представители кикшеринговых компаний утверждают, что на других территориях, где скорость не ограничивалась, аварийность тоже снижается. Официальных данных МВД еще не публиковало.
Кикшеринговые самокаты в Москве стали реже попадать в аварии после снижения скоростного лимита на 5 км/ч
Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ
Эксперимент по принудительному — с помощью соответствующих изменений в софте устройств — замедлению движения прокатных электросамокатов в Москве стартовал 15 июля. На территории между Третьим транспортным кольцом и МКАД, где регистрировалось больше всего аварий с участием средств индивидуальной мобильности, скорость была ограничена 20 км/ч. В остальных районах лимит остался прежний — 25 км/ч. В парках, скверах и других «медленных» зонах нельзя разгоняться свыше 5–15 км/ч.
За три месяца аварийность с электросамокатами в зоне проведения эксперимента сократилась на 48%, сообщили “Ъ” в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы (сравнивались периоды 15 апреля—15 июля и 15 июля—13 октября). В том числе на 67% уменьшились наезды СИМ на пешеходов.
«Результаты эксперимента оказались впечатляющими»,— заметил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов. Московские власти намерены подвести официальные итоги эксперимента до конца года. Внедрение такой практики в других районах будет обсуждаться уже в 2025 году, говорят в ЦОДД.
Представители компании-оператора кикшеринга «МТС Юрент», комментируя данные ЦОДД, указали, что аварийность снижается и внутри ТТК, где скорость не ограничивали. «Повлияла совокупность мер, в числе которых обучение правилам безопасного вождения, повышение штрафов за нарушения (речь идет о санкциях, которые накладывают операторы в рамках договоров оферты.— “Ъ”), блокировка нарушителей и совместный с городом контроль, в том числе с помощью камер,— говорят в компании.— Люди стали аккуратнее и более осознанно ездить. Позитивно влияет на снижение аварийности развитие велоинфраструктуры и создание новых велополос».
После публикации номера в Whoosh также заявили «Ъ», что видят тренд на снижение аварийности, который объясняется комплексом различных мер, в том числе, фиксацией нарушений по камерам, установкой номеров на СИМ, внедрением технологий по блокировке поездок вдвоем, тестированием перед стартом поездки на состояние опьянения и т.д. «Совместные усилия действительно дают хороший результат,— отмечают в компании.— Сезон еще не окончен, мы находимся в диалоге с городом, будем дальше наблюдать за аварийностью».
Глава «Союза пешеходов» Владимир Соколов выразил осторожное «сомнение» относительно представленных цифр, напомнив, что аварийность с участием СИМ в городах в последние годы стабильно росла. Так, согласно данным Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД, за шесть месяцев 2024 года зарегистрировано 1,8 тыс. аварий с СИМ — плюс 81,3% к аналогичному периоду прошлого года. «Если уж ограничивать скорость, то до 8 км/ч в местах совмещенного движения с пешеходами. Так хотя бы удастся избежать серьезных травм при столкновениях»,— считает эксперт. Официальные данные МВД об аварийности с СИМ по всей стране должны быть представлены в отчете НЦ БДД за девять месяцев.
Минтранс подготовил реформу регистрации и эксплуатации мопедов, электровелосипедов и электросамокатов
У региональных властей есть полномочия устанавливать не только лимиты скорости, но и зоны с запретом движения СИМ. Власти Санкт-Петербурга ограничили скорость кикшеринга до 10–20 км/ч еще в 2023 году. Разнообразные ограничения ввели в Перми, Уфе, Екатеринбурге, других городах. Федеральные власти готовят ужесточения национального уровня: проект соответствующего закона и поправки к ПДД, разработанные Минтрансом, осенью обсуждались на regulation.gov.ru. Планируется, в частности, ввести регистрацию всех СИМ в едином реестре, обязательную остановку водителей электросамокатов по требованию ГИБДД и проверку на опьянения. “Ъ” рассказывал о проекте 13 октября.
По данным “Ъ”, не исключено, что указанный законопроект и поправки будут снова возвращены к стадии обсуждения.
Такой вывод можно сделать в том числе из итогов прошедшего недавно в правительстве РФ совещания с участием МВД, Минцифры, Минюста и других ведомств, участниками которого в том числе был поддержан запрет выезда на СИМ на проезжую часть для лиц младше 16 лет (сейчас разрешено с 14 лет). Норма, видимо, войдет в новую редакцию документа. В карточке ранее опубликованных проектов закона и поправок к ПДД на regulation.gov сказано, что работа над ними сейчас приостановлена.
Отметим также, что на днях Минтранс опубликовал на regulation.gov.ru пакет поправок к госпрограмме «Развитие транспортной системы» (один из важнейших стратегических документов в области транспорта). В разделе «Оценка текущего состояния транспортного комплекса» ведомство обращает внимание на рост аварийности с СИМ: «Проблема требует безотлагательного решения, в том числе посредством создания и развития инфраструктуры и дальнейшего совершенствования правового регулирования».