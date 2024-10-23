Чуть помедленнее, СИМы, чуть помедленнее

Замедление скорости движения электросамокатов всего на 5 км/ч привело к сокращению на 48% числа ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) и на 67% — их наездов на пешеходов. Такие данные привели “Ъ” в ЦОДД Москвы, подведя итоги трехмесячного эксперимента по введению лимита в 20 км/ч для пользователей СИМ в ряде районов столицы. Повсеместное внедрение такой практики будет обсуждаться уже в 2025 году, добавляют чиновники. Представители кикшеринговых компаний утверждают, что на других территориях, где скорость не ограничивалась, аварийность тоже снижается. Официальных данных МВД еще не публиковало.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кикшеринговые самокаты в Москве стали реже попадать в аварии после снижения скоростного лимита на 5 км/ч

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Кикшеринговые самокаты в Москве стали реже попадать в аварии после снижения скоростного лимита на 5 км/ч

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Эксперимент по принудительному — с помощью соответствующих изменений в софте устройств — замедлению движения прокатных электросамокатов в Москве стартовал 15 июля. На территории между Третьим транспортным кольцом и МКАД, где регистрировалось больше всего аварий с участием средств индивидуальной мобильности, скорость была ограничена 20 км/ч. В остальных районах лимит остался прежний — 25 км/ч. В парках, скверах и других «медленных» зонах нельзя разгоняться свыше 5–15 км/ч.

За три месяца аварийность с электросамокатами в зоне проведения эксперимента сократилась на 48%, сообщили “Ъ” в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы (сравнивались периоды 15 апреля—15 июля и 15 июля—13 октября). В том числе на 67% уменьшились наезды СИМ на пешеходов.

«Результаты эксперимента оказались впечатляющими»,— заметил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов. Московские власти намерены подвести официальные итоги эксперимента до конца года. Внедрение такой практики в других районах будет обсуждаться уже в 2025 году, говорят в ЦОДД.

Представители компании-оператора кикшеринга «МТС Юрент», комментируя данные ЦОДД, указали, что аварийность снижается и внутри ТТК, где скорость не ограничивали. «Повлияла совокупность мер, в числе которых обучение правилам безопасного вождения, повышение штрафов за нарушения (речь идет о санкциях, которые накладывают операторы в рамках договоров оферты.— “Ъ”), блокировка нарушителей и совместный с городом контроль, в том числе с помощью камер,— говорят в компании.— Люди стали аккуратнее и более осознанно ездить. Позитивно влияет на снижение аварийности развитие велоинфраструктуры и создание новых велополос».

После публикации номера в Whoosh также заявили «Ъ», что видят тренд на снижение аварийности, который объясняется комплексом различных мер, в том числе, фиксацией нарушений по камерам, установкой номеров на СИМ, внедрением технологий по блокировке поездок вдвоем, тестированием перед стартом поездки на состояние опьянения и т.д. «Совместные усилия действительно дают хороший результат,— отмечают в компании.— Сезон еще не окончен, мы находимся в диалоге с городом, будем дальше наблюдать за аварийностью».

Глава «Союза пешеходов» Владимир Соколов выразил осторожное «сомнение» относительно представленных цифр, напомнив, что аварийность с участием СИМ в городах в последние годы стабильно росла. Так, согласно данным Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД, за шесть месяцев 2024 года зарегистрировано 1,8 тыс. аварий с СИМ — плюс 81,3% к аналогичному периоду прошлого года. «Если уж ограничивать скорость, то до 8 км/ч в местах совмещенного движения с пешеходами. Так хотя бы удастся избежать серьезных травм при столкновениях»,— считает эксперт. Официальные данные МВД об аварийности с СИМ по всей стране должны быть представлены в отчете НЦ БДД за девять месяцев.

У региональных властей есть полномочия устанавливать не только лимиты скорости, но и зоны с запретом движения СИМ. Власти Санкт-Петербурга ограничили скорость кикшеринга до 10–20 км/ч еще в 2023 году. Разнообразные ограничения ввели в Перми, Уфе, Екатеринбурге, других городах. Федеральные власти готовят ужесточения национального уровня: проект соответствующего закона и поправки к ПДД, разработанные Минтрансом, осенью обсуждались на regulation.gov.ru. Планируется, в частности, ввести регистрацию всех СИМ в едином реестре, обязательную остановку водителей электросамокатов по требованию ГИБДД и проверку на опьянения. “Ъ” рассказывал о проекте 13 октября.

По данным “Ъ”, не исключено, что указанный законопроект и поправки будут снова возвращены к стадии обсуждения.

Такой вывод можно сделать в том числе из итогов прошедшего недавно в правительстве РФ совещания с участием МВД, Минцифры, Минюста и других ведомств, участниками которого в том числе был поддержан запрет выезда на СИМ на проезжую часть для лиц младше 16 лет (сейчас разрешено с 14 лет). Норма, видимо, войдет в новую редакцию документа. В карточке ранее опубликованных проектов закона и поправок к ПДД на regulation.gov сказано, что работа над ними сейчас приостановлена.

Отметим также, что на днях Минтранс опубликовал на regulation.gov.ru пакет поправок к госпрограмме «Развитие транспортной системы» (один из важнейших стратегических документов в области транспорта). В разделе «Оценка текущего состояния транспортного комплекса» ведомство обращает внимание на рост аварийности с СИМ: «Проблема требует безотлагательного решения, в том числе посредством создания и развития инфраструктуры и дальнейшего совершенствования правового регулирования».

Иван Буранов