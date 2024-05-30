Губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила об уходе с поста

Губернатор ХМАО Наталья Комарова сообщила, что покидает пост. Она сказала, что переходит на другую работу, на какую — не уточнила. Госпожа Комарова на данный момент единственная женщина-губернатор в России.

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Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Наталья Комарова

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Завершаю свою работу в должности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Приняла такое решение, перехожу на другую работу»,— сказала госпожа Комарова. Видеообращение размещено в ее Telegram-канале. Она поблагодарила президента Владимира Путина за доверие и поддержку, а также жителей Югры.

Наталья Комарова возглавляла ХМАО с марта 2010 года. Изначально ее кандидатуру предложил Дмитрий Медведев, который на тот момент был президентом РФ.

Госпоже Комаровой 68 лет. Родилась в 1955 году в Псковской области, училась в школе в Болгарии, жила в Алчевске (сейчас в составе ЛНР), с 1980-х годов работала в горисполкоме и администрации Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа. В 1994–2000 годах возглавляла администрацию города, в 2000–2001-м работала вице-губернатором ЯНАО. В 2001–2007 годах была депутатом Госдумы (занимала место выбывшего бывшего премьера Виктора Черномырдина). Член «Единой России». Находится под санкциями стран Запада.

В октябре 2023 года общественник из Тюмени Юрий Рябцев написал на Наталью Комарову заявление в полицию после ее комментария об оснащении бойцов на специальной военной операции. На вопрос супруги мобилизованного о том, когда мобилизованных на СВО бойцов будут обеспечивать необходимым снаряжением, госпожа Комарова сказала: «Мы всем миром не готовились к этой войне, она нам не нужна». В правительстве региона заявили, что слова губернатора не противоречат позиции президента Владимира Путина.

О подготовке глав регионов к сентябрьской избирательной кампании — в материале «Ъ» «Губернаторы движутся к выборам».

Леонид Уварчев