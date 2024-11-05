Чем известна Мария Костюк

Президент РФ Владимир Путин назначил Марию Костюк врио губернатора Еврейской автономной области. Подробности ее биографии — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Костюк

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Мария Костюк

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Родилась 2 марта 1977 года в поселке Смидович Еврейской автономной области (ЕАО). В 2000 году окончила Биробиджанский государственный педагогический институт по специальности «филология» и «история», в 2013 году — Хабаровскую государственную академию экономики и права по специальности «государственное и муниципальное управление».

После окончания пединститута три года работала учителем истории в средней школе в родном поселке, была заместителем директора по воспитательной работе. С 2003 года работала в администрации Смидовичского муниципального района ЕАО, была начальником отдела по связям с общественностью и СМИ. С 2009 года работала в мэрии Биробиджана, впоследствии была назначена заместителем главы мэрии по социальным вопросам, образованию и культуре.

В марте 2017 года перешла на работу в филиал ОАО РЖД начальником производственно-технического отдела Дальневосточной дирекции здравоохранения. Через месяц стала помощником члена Совета федерации от правительства ЕАО Ростислава Гольдштейна. В 2020–2021 годах была первым замглавы аппарата губернатора и правительства ЕАО, позже заняла пост зампреда правительства ЕАО — руководителя аппарата губернатора и правительства ЕАО.

В 2023 году оставила пост, возглавив управление по работе с регионами федерального фонда «Защитники Отечества», занимающегося поддержкой участников СВО. В том же году вошла в список доверенных лиц президента РФ Владимира Путина. Член партии «Единая Россия». Является замсекретаря по работе с общественными объединениями и молодежной политике регионального отделения партии в ЕАО.

Замужем. Воспитывает дочь. Ее сын Андрей в 2022 году отправился добровольцем на СВО, погиб в августе того же года.