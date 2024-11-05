Глава Еврейской автономной области Гольдштейн возглавит Коми

Пост главы Коми после ушедшего в отставку Владимира Уйбы займет глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн, сообщили «Ъ» источник в администрации президента и собеседник, близкий к АП. Господин Уйба сообщил об отставке сегодня, 5 ноября. По его словам, президент «доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне».

Источник в АП акцентировал внимание на том, что господин Гольдштейн в 1990-х и 2000-х годах работал в Коми. В 90-х он руководил несколькими предприятиями в Ухте. В 2007 году был избран депутатом Госсовета Коми по Ярегскому одномандатному округу № 13. Работал заместителем председателя Госсовета.

Еврейскую автономную область вместо Ростислава Гольдштейна возглавит начальник управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Мария Костюк, сообщили два источника «Ъ» в администрации президента. Мария Костюк — заместитель секретаря по работе с общественными объединениями и молодежной политике регионального отделения «Единой России» в Еврейской автономной области. Секретарем регионального отделения является сам господин Гольдштейн.

До Владимира Уйбы Коми с 2016 года возглавлял Сергей Гапликов. В апреле 2020 года он подал в отставку после скандала с массовым распространением в регионе коронавируса.

Ростислав Гольдштейн с сентября 2020 года занимает пост губернатора Еврейской автономной области. На выборах он набрал 82,5% голосов при явке 73,02 % от общего числа зарегистрированных избирателей.

Об отставках глав регионов — в материале «Ъ» «Губернаторы отставились на перспективу».