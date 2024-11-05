Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 15:49

Глава Еврейской автономной области Гольдштейн возглавит Коми

Пост главы Коми после ушедшего в отставку Владимира Уйбы займет глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн, сообщили «Ъ» источник в администрации президента и собеседник, близкий к АП. Господин Уйба сообщил об отставке сегодня, 5 ноября. По его словам, президент «доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне».

Предыдущая фотография
Ростислав Гольдштейн

Ростислав Гольдштейн

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Владимир Уйба

Владимир Уйба

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 2

Ростислав Гольдштейн

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Владимир Уйба

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Источник в АП акцентировал внимание на том, что господин Гольдштейн в 1990-х и 2000-х годах работал в Коми. В 90-х он руководил несколькими предприятиями в Ухте. В 2007 году был избран депутатом Госсовета Коми по Ярегскому одномандатному округу № 13. Работал заместителем председателя Госсовета.

Гольдштейн Ростислав Эрнстович: личное дело

Читать далее

Еврейскую автономную область вместо Ростислава Гольдштейна возглавит начальник управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Мария Костюк, сообщили два источника «Ъ» в администрации президента. Мария Костюк — заместитель секретаря по работе с общественными объединениями и молодежной политике регионального отделения «Единой России» в Еврейской автономной области. Секретарем регионального отделения является сам господин Гольдштейн.

До Владимира Уйбы Коми с 2016 года возглавлял Сергей Гапликов. В апреле 2020 года он подал в отставку после скандала с массовым распространением в регионе коронавируса.

Ростислав Гольдштейн с сентября 2020 года занимает пост губернатора Еврейской автономной области. На выборах он набрал 82,5% голосов при явке 73,02 % от общего числа зарегистрированных избирателей.

Об отставках глав регионов — в материале «Ъ» «Губернаторы отставились на перспективу».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...