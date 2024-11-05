Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ЕАО может возглавить чиновница из фонда «Защитники Отечества»

Еврейскую автономную область (ЕАО) вместо Ростислава Гольдштейна может возглавить начальник управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Мария Костюк, сообщили два источника «Ъ» в администрации президента. Глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн возглавит Коми после ухода в отставку Владимира Уйбы, узнал «Ъ».

Мария Костюк и глава парламента ДНР Артем Жога в январе 2024 года

Мария Костюк и глава парламента ДНР Артем Жога в январе 2024 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Мария Костюк и глава парламента ДНР Артем Жога в январе 2024 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Мария Костюк — замсекретаря по работе с общественными объединениями и молодежной политике регионального отделения «Единой России» в Еврейской автономной области. Секретарем регионального отделения является сам господин Гольдштейн.

Госпоже Костюк 47 лет, она — уроженка поселка Смидович в ЕАО. Окончила Биробиджанский государственный педагогический институт, преподавала историю в школе своего родного поселка. В 2009 году она стала начальником отдела по работе с территориальным общественным самоуправлением в Биробиджане, а вскоре — замглавы мэрии Биробиджана. В 2017 году госпожа Костюк стала помощником Ростислава Гольдштейна. С 2021 по 2023 годы она была зампредом правительства ЕАО. В 2023 году госпожа Костюк вошла в список доверенных лиц президента России Владимира Путина. Мария Костюк замужем. Ее сын Андрей в 2022 году отправился добровольцем на СВО, погиб в августе того же года.

Костюк Мария Федоровна: личное дело

Читать далее

О том, что господин Гольдштейн может возглавить Коми после ушедшего в отставку Владимира Уйбы, сообщил источник «Ъ» в администрации президента и собеседник, близкий к АП. Сам господин Уйба сообщил о своей отставке сегодня, 5 ноября. По его словам, президент «доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне».

Об отставках глав регионов — в материале «Ъ» «Губернаторы отставились на перспективу».

Андрей Винокуров

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...