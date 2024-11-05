ЕАО может возглавить чиновница из фонда «Защитники Отечества»

Еврейскую автономную область (ЕАО) вместо Ростислава Гольдштейна может возглавить начальник управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Мария Костюк, сообщили два источника «Ъ» в администрации президента. Глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн возглавит Коми после ухода в отставку Владимира Уйбы, узнал «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Костюк и глава парламента ДНР Артем Жога в январе 2024 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Мария Костюк и глава парламента ДНР Артем Жога в январе 2024 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Мария Костюк — замсекретаря по работе с общественными объединениями и молодежной политике регионального отделения «Единой России» в Еврейской автономной области. Секретарем регионального отделения является сам господин Гольдштейн.

Госпоже Костюк 47 лет, она — уроженка поселка Смидович в ЕАО. Окончила Биробиджанский государственный педагогический институт, преподавала историю в школе своего родного поселка. В 2009 году она стала начальником отдела по работе с территориальным общественным самоуправлением в Биробиджане, а вскоре — замглавы мэрии Биробиджана. В 2017 году госпожа Костюк стала помощником Ростислава Гольдштейна. С 2021 по 2023 годы она была зампредом правительства ЕАО. В 2023 году госпожа Костюк вошла в список доверенных лиц президента России Владимира Путина. Мария Костюк замужем. Ее сын Андрей в 2022 году отправился добровольцем на СВО, погиб в августе того же года.

О том, что господин Гольдштейн может возглавить Коми после ушедшего в отставку Владимира Уйбы, сообщил источник «Ъ» в администрации президента и собеседник, близкий к АП. Сам господин Уйба сообщил о своей отставке сегодня, 5 ноября. По его словам, президент «доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне».

Об отставках глав регионов — в материале «Ъ» «Губернаторы отставились на перспективу».

Андрей Винокуров