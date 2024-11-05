Не хватает оборотного капитала и кадров

Результаты свежих конъюнктурных исследований ограничений для развития компаний в России сильно отличаются в промышленности и реальном секторе в целом. Если в индустрии на первом месте среди препятствий развитию уверенно закрепился дефицит кадров, то на втором — задержки платежей от контрагентов, которые, вероятнее всего, используют эти средства как альтернативный дорожающему кредитованию источник оборотных средств.

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Опубликованные в прошедшую пятницу результаты конъюнктурных опросов РСПП российских компаний (всех секторов) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП, предприятий промышленности) фиксируют заметное расхождение в оценках ограничений для наращивания выпуска. Так, по данным опроса РСПП, проведенного в начале октября, в топе проблем, с которыми столкнулись компании в третьем квартале, оказалось несоблюдение обязательств по выплате средств контрагентами, что ограничивало развитие 36,6% предприятий (во втором квартале 2024 года — 22,1%). На этом фоне о продолжающемся ухудшении условий поставок сырья и комплектующих заявили четверть респондентов РСПП (как и кварталом ранее), на третьем месте были сложности с доставкой, проблемы с транспортировкой закупаемой продукции (в том числе удлинение сроков доставки, рост тарифов, отказы в страховании грузов и т. д.), что мешало 23,3% респондентов против 18% во втором квартале. В топ-5 ограничений, по данным РСПП, также вошли невозможность оснастить предприятие новым импортным оборудованием и технологиями, а также недостаток оборотных средств и валютная нестабильность (более пятой части опрошенных, по 22%). При этом лишь несколько участников, как отмечают авторы исследования, дали собственный ответ на вопрос о проблемах, которые мешают работе компаний: «дефицит кадров», «высокая ключевая ставка ЦБ» (последняя, вероятнее всего, стала причиной роста неплатежей и дефицита оборотных средств). Смягчать действие этих факторов респонденты РСПП намерены в основном за счет снижения общих затрат (66%), энергосбережения (37%), сохранения и увеличения инвестпрограмм (35%).

Данные опросов ИНП РАН предприятий промышленности, проведенных в последней декаде октября, существенно отличаются в части оценки ключевых ограничений для их деятельности. Лидером остается недостаток кадров (которые промышленность активно привлекала из других секторов (см. “Ъ” от 2 сентября). На это в четвертом квартале указало 48% респондентов — заметно меньше, чем в третьем, хотя с начала года показатель в среднем близок к 50% (см. график). Второе место второй квартал подряд занимает недостаточный внутренний спрос — 45% упоминаний, хотя к концу третьего квартала, похоже, он перестал падать, показывает исследование ИНП РАН (в опросе РСПП на снижение спроса указали лишь 12%). На третьем месте — «неясности текущей ситуации и ее перспектив», на которую указали в октябре 43% предприятий. Ставки же по кредитам тормозят рост выпуска 29% компаний (плюс 7 пунктов за квартал)

Самым массовым способом решения проблемы дефицита квалифицированных работников остается увеличение зарплат (79% сейчас и 77% — в плане на 2025 год). На втором месте стоит переобучение «кадровых» работников, на третьем — установление тесных контактов со средними специальными учебными заведениями. Переподготовка вновь нанимаемых рабочих в 2024–2025 годах утратила популярность 2023 года, вероятно, из-за «низкой обучаемости и закрепляемости на предприятии такого контингента», считают авторы доклада. Аналогичные изменения зарегистрированы и в желании увеличивать предлагаемые зарплаты новым рабочим, добавляют они. По данным российского PMI S&P Global, в сентябре обработка показала новый рост занятости на фоне улучшения оценок конъюнктуры и ожиданий.

Артем Чугунов