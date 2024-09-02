Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 14:51

Частный сектор берет кадровый реванш

Мужчины выбирают заводы, женщины — науку

Данные Росстата о структуре рынка труда, заработных плат и прибылях корпораций за второй квартал фиксируют снижение занятости в госсекторе и ее переток в гражданские отрасли. На этом фоне внутригодовая динамика зарплат заметно охладилась, в том числе в промышленности, наряду с затуханием роста прибылей. Все это происходило при расширении потенциала экономики, о чем сообщил Банк России, а в промышленных компаниях в августе уже говорили о снижении спроса на труд в ближайшем квартале.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В июле, по данным Росстата, уровень безработицы второй месяц подряд оставался на новых исторических минимумах — 2,4% от рабочей силы против 2,6% в среднем с начала года. С учетом сезонности, по оценке Минэкономики, показатель в июле составлял 2,5% против 2,6% во втором и 2,7% в первом кварталах на фоне того, как численность занятых выросла до 74,2 млн человек в июле и втором квартале против 74 млн человек — в первом.

В структуре занятости за год произошли заметные изменения. Во втором квартале занятость выросла почти на 0,9 млн рабочих мест: на 110 тыс.— в торгуемых секторах (добыча, обработка и сельское хозяйство), на 400 тыс.— в неторгуемых и на 340 тыс.— в госсекторе, подсчитали в Bloomberg Economics. При этом «оборона и безопасность перестали быть драйверами роста занятости в госсекторе», заключает автор расчетов Александр Исаков, указывая, что занятость в обороне и госуправлении снизилась во втором квартале в годовом выражении на 60 тыс. человек, а рост занятости в целом по госсектору генерировали образование и здравоохранение (по 200 тыс. новых рабочих мест; см. график). Донорами рабочей силы выступали торговля и сельское хозяйство, реципиентам же для женщин стали сектора исследований и профессиональных услуг, для мужчин — обработка, добыча и прочие сектора.

Ускоренный рост зарплат в частном секторе помог последнему конкурировать с государством за трудовые ресурсы.

Но после прохождения пика в первом квартале номинальные зарплаты, в том числе и в частном секторе (они вносили львиную долю в прирост показателя), стали снижать темпы роста — до 15,3% в годовом выражении в июне. Из крупных разделов ОКВЭД в июне сильнее всего замедлилась динамика зарплат в финансах, где их годовые темпы прироста (6,3%) оказались минимальными с марта 2023 года, еще в мае они были равны 24,8%, отмечают аналитики Telegram-канала «Твердые цифры».

Это происходило на фоне охлаждения динамики прибылей: в июне сальдированный финансовый результат организаций (860 млрд руб.) оказался в 3,5 раза ниже, чем год назад. Напомним, по оценке ЦМАКП, среднемесячный прирост реальных зарплат месяц к месяцу с учетом сезонности во втором квартале оказался нулевым, а в июне — отрицательным (см. “Ъ” от 29 августа).

Впрочем, «тренд на рост зарплатных предложений сохранится и осенью этого года», полагает и. о. генерального директора ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России Владимир Смирнов.

По его словам, в июле годовые темпы роста показателя в промышленности составили 3,3% против 4,8% за восемь месяцев. «Мы видим положительную динамику в производстве сельхозпродукции и в строительном секторе. Учитывая крайне низкие уровни безработицы этого года и устойчивую потребность предприятий в квалифицированных кадрах, работники всех возрастов смогут по-прежнему комфортно чувствовать себя в условиях "рынка соискателя"»,— добавил он.

Как росло неравенство по доходам в преддверии налоговой реформы в РФ

Между тем в августе, судя по опросам ИНП РАН, промышленники (на сектор приходилась львиная доля прироста прибыли и занятости) рекордно снизили не только уровень своих оценок текущей деловой активности (см. “Ъ” от 29 августа), но и прогнозы на ближайший квартал. «Такого низкого оптимизма предприятий относительно своего ближайшего будущего наши опросы не регистрировали с декабря 2022 года»,— фиксируют авторы оценок. Баланс фактических изменений численности работников в секторе «рухнул в текущем августе до минус 5 пунктов — отрасль теряла работников, хотя июльские планы предполагали рост этого показателя в августе с балансом плюс 11 пунктов». «Промышленность не смогла конкурировать с другими работодателями в современных условиях»,— заключают в ИНП РАН.

На этом фоне разрыв выпуска в российской экономике (масштаб перегрева, разница между фактическим и потенциальным ростом ВВП), по оценке ЦБ, стал снижаться — вероятно, благодаря росту ее потенциала на фоне обильных капвложений. Нахождение экономикой нового равновесия может охладить спрос на труд. И если отклонение инфляции от цели в 4% в 2023 году было главным образом связано с шоками предложения (санкции и рост издержек) и макрополитикой (расходы бюджета, льготные кредиты), то в 2024 году на первый план вышел завышенный большими зарплатами и кредитами спрос с сохранением влияния макрополитики, тогда как рост потенциала экономики инфляцию сдерживал, суммирует свежие основные направления денежно-кредитной политики регулятора (см. “Ъ” от 30 августа) Дмитрий Полевой из АО «Астра УА». «Именно поэтому в начале этой недели президент призвал к совместным действиям ЦБ и правительства в борьбе с инфляцией и появились слухи о дальнейшем ограничении льготных программ»,— заключает он.

Артем Чугунов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...