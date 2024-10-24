Промышленность ждет больших цен при слабом спросе

В сентябре выпуск в промышленности вырос на 3,2%, а в январе—сентябре 2024 года — на 4,4% в годовом выражении, сообщил Росстат. В прошедшем месяце, как и за девять месяцев 2024 года, бурный реальный рост демонстрирует выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий (32,6%); металлических изделий (32%); прочего транспорта и оборудования (включая авиационную технику, судостроение, 27,3%); автотранспорта и прицепов (19,4%) и лекарств (13,9%). Сжимались же производство табака — на 4,5%; машин и оборудования, не включенных в другие группировки,— на 3,4%; кокса и нефтепродуктов — на 2,4%; добыча прочих полезных ископаемых — на 2,6% и выпуск в металлургии — на 0,6%.

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По оценкам Росстата, которые подтверждают и внешние по отношению к ведомству исследователи, промышленный выпуск в целом к третьему кварталу 2024 года перестал расти. Статистики считают, что в третьем квартале ко второму с учетом сезонности в среднем за месяц сектор не увеличивал производство после роста на 0,4% и 1,7% в два предыдущих квартала соответственно. Между тем обрабатывающие производства продолжают вытягивать динамику всего сектора: по оценке Минэкономики, выпуск в соответствующих отраслях с учетом сезонности в сентябре к августу вырос на 1,5% после роста на 0,7% в августе к июлю 2024 года.

В сентябре конъюнктурные опросы промышленников в исполнении как Росстата, так и ЦБ и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН) показывали, что увеличение выпуска и его прогнозов на ближайший квартал сопровождается ухудшением оценок спроса, ростом запасов и ценовых ожиданий. По первым же октябрьским данным респонденты ИНП РАН фиксировали продолжение снижения спроса, а результаты их прогнозов, по данным на 22 октября, фиксируют отскок планов выпуска из-за улучшения ожиданий спроса, «пока относительно скромных (на два пункта) и все еще пребывающих в минусе. Заметим, что сентябрьский баланс прогнозов продаж оказался 22-месячным минимумом этого показателя», констатируют авторы. Ценовые же планы респондентов заметно «отскочили» от сентябрьского локального минимума (см. график). «Видимо, сентябрьские надежды предприятий на эффективность политики регулятора были разрушены продолжающимся ростом цен»,— заключают в институте.

Артем Чугунов