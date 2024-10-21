Чайлд побери!

Наказание за пропаганду бездетности не поддерживают 48% россиян, а среди молодежи этот показатель достигает 72% — таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 55% респондентов считают, что такая мера никак не повлияет на демографическую ситуацию в стране. Эксперты констатируют: на «репродуктивное поведение россиян» влияют не чайлдфри, а проблемы с материальным положением и уверенностью в завтрашнем дне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Россияне сомневаются, что запрет пропаганды чайлдфри поможет выправить демографическую ситуацию

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Россияне сомневаются, что запрет пропаганды чайлдфри поможет выправить демографическую ситуацию

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

ВЦИОМ опубликовал исследование об отношении россиян к денежным наказаниям за пропаганду чайлдфри. Всероссийский телефонный опрос прошел 29 сентября, в нем участвовали 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет.

25 сентября межфракционная группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о запрете распространения «информации, пропагандирующей отказ от деторождения» в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Необходимость таких мер депутаты обосновали утверждением, что «идеология бездетности» является «угрозой традиционным ценностям» и «формирует обстоятельства для депопуляции». 17 октября Госдума после долгого обсуждения приняла законопроект в первом чтении. За нарушение запрета предполагается взимать штрафы: для обычных граждан — до 100 тыс. руб., для должностных лиц — до 200 тыс. руб., для юридических лиц — до 1 млн руб. Помимо этого, юрлицам грозит принудительная приостановка деятельности на срок до 90 суток.

48% опрошенных ВЦИОМ выступили против штрафов. Среди рожденных в 1992–2006 годах доля противников административной ответственности за пропаганду чайлдфри достигает 72%, а это поколение россиян репродуктивного возраста, отмечает ВЦИОМ.

Поддержали наказание за пропаганду бездетности 44% россиян, особенно популярна такая депутатская инициатива среди рожденных в 1968–1981 годах (52%). При этом 55% опрошенных полагают, что угроза штрафов никак не повлияет на уровень рождаемости (но 41% высказавших такое мнение все равно поддерживает идею наказания за пропаганду чайлдфри).

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25% респондентов считают, что подобные меры принесут больше пользы, и почти столько же (24%) видят в этом больше вреда. 41% опрошенных уверен, что запрет не даст никакого эффекта. «Значительная часть россиян (65%) сомневается в эффективности и целесообразности таких мер»,— делает вывод ВЦИОМ.

Исследователи отмечают, что «мужчины и женщины оказались близки в своих мнениях» и это «может указывать на трансформацию привычных гендерных взглядов на родительство», поскольку «эти вопросы становятся равнозначно важными для мужчин и женщин».

«Идеология чайлдфри скорее вызывает обсуждения и эпатаж, чем реально влияет на репродуктивные установки россиян,— считает советник гендиректора ВЦИОМа Елена Михайлова.— Потенциальные демографические эффекты от введения штрафов за популяризацию бездетности большинством россиян оцениваются скептически. Ключевые факторы, определяющие репродуктивное поведение,— это особенности взаимоотношений с партнером, состояние здоровья, материальное положение, жилищные условия, стабильность ситуации на рынке труда, уверенность в завтрашнем дне».

«У младшего поколения — а именно оно является целевой аудиторией запрета пропаганды чайлдфри — среди ценностных установок превалируют личный успех и стабильность. Они представляются сложнее достижимыми при наличии новорожденного,— говорит доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская.— Чтобы изменить такую установку, административных мер недостаточно. Для этого нужны комплекс мероприятий по продвижению ценности семьи как основы гармоничного развития личности, а еще материальные условия для рождения и воспитания детей».

Основатель центра социального проектирования «Платформа» социолог Алексей Фирсов предполагает, что штрафы за пропаганду чайлдфри у многих ассоциируются с налогом на бездетность, который существовал в СССР с 1941 по 1991 год.

Мнение о советской практике — негативное или позитивное — в итоге переносится на свежую инициативу депутатов. «При этом в обществе не понимают, что такое пропаганда чайлдфри, а законодатели никак не разъяснили этот момент,— говорит эксперт.— Поэтому людям сложно внятно высказаться об эффективности таких мер». Господин Фирсов добавляет, что непонимание граждан усиливают иностранное слово «чайлдфри», а также фактическое отсутствие в реальности конкретного единого движения, против которого направлен запрет.

Полина Ячменникова