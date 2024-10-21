Депутаты погрузились в детский мир

Улучшение демографической ситуации в России стало главной темой двух мероприятий, прошедших в понедельник в Госдуме. Сначала на заседании комитета по труду и социальной политике депутаты обсудили новые инициативы правительства, касающиеся помощи отстающим по демографическим показателям регионам. А затем глава комитета по защите семьи Нина Останина рассказала студентам, почему не работают уже принятые законы по стимулированию рождаемости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Думский комитет по труду обсудил 21 октября вопрос о предоставлении субсидий регионам, отстающим по демографическим показателям (менее 1,4 новорожденного на женщину). По словам первого замминистра труда и соцзащиты Ольги Баталиной, представившей соответствующие проекты, до 2030 года федеральный центр распределит на эти цели по 41 региону 75 млрд руб. Для этого правительство разработало 12 показателей: будут учитываться, например, доля женщин репродуктивного возраста, динамика рождений в городской и сельской местности, миграционная убыль, число абортов, доходы домохозяйств и пр.

По сумме параметров для каждого региона сформируют итоговый показатель, исходя из которого и будет принято решение об объемах субсидирования по трем «группам мероприятий» — развитие инфраструктуры, выплаты беременным и роженицам, улучшение жилищных условий.

Членов комитета предложенные параметры удовлетворили, но озабоченность вызвали сжатые сроки оценки эффективности этих мер (один год) и возможные попытки некоторых граждан получить господдержку сомнительными методами (например, при помощи фиктивных разводов). Планирование и сама беременность занимают больше года, заметила Светлана Бессараб («Единая Россия»), поэтому нельзя будет «оценить эффективность новых мер по числу рождений за 2025 год».

Махинации с субсидиями невозможны в силу архитектуры самих программ, заверила госпожа Баталина, а увеличение сроков оценки в Белом доме считают нецелесообразным: «Вы правы, эффект в полном объеме мы не сможем оценить в 2025 году, но действие региональных программ, которые работают с 2023 года, будет заметно уже по итогам 2024-го». По словам замминистра, сейчас власти «находятся в непростых условиях», ведь целевой показатель к 2030 году (1,6 рождения на женщину) превышает даже оптимистичный прогноз Росстата. «Конечно, помимо усилий власти много что влияет на принятие семьями решений,— рассуждала чиновница. — Но для нас самое главное — чтобы регионы потихоньку выходили из зоны демографического спада».

О финансовой поддержке регионов с низкой рождаемостью чуть позже говорили и на встрече председателя комитета Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной (КПРФ) со студентами Сельскохозяйственной академии им. Тимирязева.

Появление в бюджете соответствующих расходных статей она отнесла к заслугам своего комитета. Вспомнили на мероприятии и о фиктивных разводах — на этот раз в контексте закона о едином пособии по рождению ребенка. Проблема этого закона, на взгляд госпожи Останиной, в том, что помощь предоставляется по неким материальным критериям. «Эту меру преподносят как демографическую, но она привела не к всплеску рождаемости, а к увеличению количества разводов, потому что для получения помощи надо было попасть в категорию малоимущих»,— посетовала глава комитета. По ее мнению, борьба с фиктивными разводами бессмысленна, потому что поймать граждан на нарушении затруднительно. Вместо этого надо продумывать более гибкие критерии получения помощи.

Отметив ряд позитивных тенденций в демографической политике (например, указ президента о помощи многодетным семьям и недавно принятый закон о налоговых вычетах для родителей двух и более детей), Нина Останина рассказала и о том, что еще можно было бы сделать. В идеале, по ее мнению, нужен отдельный закон о мерах поддержки молодой семьи, но пока его нет, глава комитета надеется хотя бы на принятие ее поправки к законопроекту о молодежной политике, узаконивающей понятие «студенческой семьи» и предоставление таким семьям особых мер поддержки (например, «социальной няни»). Ну а уже действующим программам часто просто не хватает финансирования, добавила госпожа Останина, приведя в пример госпрограмму «Жилье молодой семье»: «На все про все 4 млрд 100 млн руб., в очереди 133 тыс. семей, ежегодно 11 тыс. семей получают жилье. Так что, если вы сейчас заразитесь оптимизмом и подумаете, что завтра побежите, встанете в очередь и вам дадут жилье — не дадут».

Ксения Веретенникова, Григорий Лейба