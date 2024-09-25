В Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды чайлдфри

В среду 174 депутата (возглавляемые спикером Вячеславом Володиным) и пять сенаторов (включая главу Совфеда Валентину Матвиенко) внесли в Госдуму законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри (отказа от деторождения) в интернете, СМИ, кино и рекламе. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что инициатива предполагает введение административной ответственности. Физлицам грозят штрафы до 400 тыс. руб., должностным лицам — до 800 тыс. руб., а юрлицам — до 5 млн руб. Авторы законопроекта заявили, что он разработан в целях реализации государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей: «Одной из угроз традиционным ценностям является распространение в российском обществе идеологии бездетности, что ведет к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения».

Напомним, первый законопроект о запрете идеологии чайлдфри разработали депутаты башкирского Курултая в соавторстве с единороссами из Госдумы Эльвирой Аиткуловой и Риммой Утяшевой весной 2022 года. Документ был внесен в Госдуму, но затем дважды направлялся на доработку. Третья версия законопроекта вернулась в Госдуму в июне прошлого года, но до рассмотрения так и не дошла. В июле этого года член комитета ГД по безопасности Бийсултан Хамзаев, в свою очередь, призвал Минюст вовсе запретить «это движение (чайлдфри.— “Ъ”), как и движение в поддержку нетрадиционных сексуальных отношений».

Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев ранее выражал сомнение в том, что чайлдфри оказывает влияние «на состояние умов в обществе». «Сами идеи, конечно, вредны. Я не уверен, насколько они сильны в России. Если слабы, то зачем огород городить? Если они сильны — это требует доказательств со стороны депутатов,— это можно поддержать»,— заключил он.

Эмилия Габдуллина