Лизинг растерял предметы

По итогам 2024 года объем нового бизнеса в лизинге в количественном выражении заметно сократится, оценивают в НРА. Спад в предоставлении предметов лизинга уже проявился по итогам трех кварталов и в первую очередь затронул рынок оборудования. При этом самый маржинальный сегмент — легковых автомобилей — пока еще оказывает поддержку всему рынку, но в связи с введением новой ставки утильсбора также может снизить показатели. Впрочем, в денежном выражении коррекция рынка будет менее заметной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Аналитики НРА заметно ухудшили свой прогноз по развитию рынка лизинга. По итогам 2024 года они оценивают объем нового бизнеса в базовом сценарии в количестве 585 тыс. предметов, на 2,5% ниже прошлогоднего результата, отмечается в исследовании, с которым ознакомился “Ъ”. В пессимистичном сценарии объем оценивается лишь в 520 тыс. предметов. В начале года (см. “Ъ” от 2 февраля) НРА ожидало, что число предметов лизинга на рынке в 2024 году может достичь 700 тыс. Пересмотру прогноза способствовали показатели рынка по итогам трех кварталов 2024 года. По оценке НРА, за этот период объем нового бизнеса составил около 400 тыс. предметов, тогда как годом ранее объем достигал 452 тыс. единиц. О снижении показателей по итогам полугодия в денежном выражении (на 1%) заявляло агентство «Эксперт РА» (см. “Ъ” от 4 сентября).

При этом наиболее «провальным» оказался сегмент оборудования, который уже по итогам полугодия обвалился почти на 30% по сравнению с прошлым годом.

Отчасти это произошло из-за высоких ставок, так как лизинговые компании, входящие в банковские группы, занимаются оборудованием в меньшей степени, а для рыночных игроков стоимость фондирования растет (см. “Ъ” от 26 августа). Кроме того, бизнес, для которого это было критично, уже обновил производственные мощности, а проекты по расширению откладываются до периода снижения ставок на рынке. По оценке НРА, в настоящее время ставки по лизинговым договорам достигают 22–28% годовых.

Дополнительное давление на рынок лизинга оказывает и стагнация сегмента предметов б/у, указывают в исследовании. Товары, которые можно было реализовать на вторичном рынке, уже реализованы, а китайская техника либо еще не перешла в категорию б/у, либо не ясны ее эксплуатационные свойства и возможности «дальнейшей реализации с положительным сальдо в случае изъятия техники», отмечают аналитики. Также происходит торможение темпов роста лизинга железнодорожной техники, хотя ставку на сегмент делали крупнейшие околобанковские лизинговые компании (см. “Ъ” от 26 октября 2023 года). Наблюдается снижение объемов бизнеса в сегментах дорожно-строительной техники, сельхозтехники, прицепов и полуприцепов, а также в сегменте автобусов, отмечает директор по развитию бизнеса ГК «Альфа-Лизинг» Иларион Демчиков.

Пока рынок поддерживается наиболее маржинальным сегментом — лизингом легкового автотранспорта. Однако и он может оказаться под давлением уже в текущем квартале на фоне повышения утилизационного сбора, указывают эксперты НРА.

С 1 октября на автомобили и прицепы он поднимается одномоментно на 70–85%, а далее будет повышаться на 10–20% каждый год (см. “Ъ” от 1 октября). «Не исключено, что лизинговые компании могут пойти на смягчение условий лизинга для своих клиентов, чтобы несколько сгладить ситуацию. Скорость локализации новых автомобильных брендов также может усилиться, что в будущем способно минимизировать рост стоимости машин»,— допускает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров.

Негативная динамика в штуках вполне ожидаемо несколько сглаживается при переводе в денежный эквивалент, поскольку присутствует заметная инфляционная составляющая, признает Сурен Асатуров. По данным Росстата, по итогам августа инфляция в годовом выражении превысила 9%. При этом рост бизнеса вероятен лишь среди крупных игроков лизингового рынка, преимущественно банковских групп, у которых есть возможность участвовать в госпрограммах и оформлять субсидии, указывают в НРА (см. “Ъ” от 6 марта). Кроме того, техника в экономике по-прежнему нужна, и, возможно, ее будут приобретать за любую стоимость, не исключает первый заместитель гендиректора «Европлана» Илья Ноготков. Повышение утильсбора может подействовать на рынок лизинга и положительно, считает он, так как «вырастет денежное выражение каждой передаваемой в лизинг импортной единицы техники, что позволит частично компенсировать уже состоявшуюся и продолжающуюся денежную инфляцию издержек». Однако эффект от этого рынок увидит не ранее начала 2025 года, ожидает эксперт.

Полина Трифонова