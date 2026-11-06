Замгубернатора Забайкалья по вопросам СВО назначен кадровый военный
Заместителем губернатора Забайкальского края назначен Андрей Дубровцев. Он будет взаимодействовать с органами военного управления, курировать организацию гуманитарной помощи военнослужащим, реализацию мер социальной поддержки участников СВО и их семей, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Андрей Дубровцев родился в Удмуртии. Имеет три высших образования: окончил Санкт-Петербургское высшее зенитное ракетное командное училище, Военный университет войсковой противовоздушной обороны ВС РФ, Военную академию Генштаба ВС РФ. Является кандидатом наук.
Трудовая биография Андрея Дубровцева связана исключительно со службой в Вооруженных силах. Принимал участие в военной операции в Сирии, выполнял боевые задачи в зоне специальной военной операции на Украине. Несколько лет преподавал военное дело в отраслевой академии.