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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
ВластьРегиональная политика

Замгубернатора Забайкалья по вопросам СВО назначен кадровый военный

Заместителем губернатора Забайкальского края назначен Андрей Дубровцев. Он будет взаимодействовать с органами военного управления, курировать организацию гуманитарной помощи военнослужащим, реализацию мер социальной поддержки участников СВО и их семей, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Андрей Дубровцев родился в Удмуртии. Имеет три высших образования: окончил Санкт-Петербургское высшее зенитное ракетное командное училище, Военный университет войсковой противовоздушной обороны ВС РФ, Военную академию Генштаба ВС РФ. Является кандидатом наук.
Трудовая биография Андрея Дубровцева связана исключительно со службой в Вооруженных силах. Принимал участие в военной операции в Сирии, выполнял боевые задачи в зоне специальной военной операции на Украине. Несколько лет преподавал военное дело в отраслевой академии.

Авторы

  • Влад Никифоров
    Влад Никифоров
    собственный корреспондент