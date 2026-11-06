Замгубернатора Забайкалья по вопросам СВО назначен кадровый военный

Трудовая биография Андрея Дубровцева связана исключительно со службой в Вооруженных силах. Принимал участие в военной операции в Сирии, выполнял боевые задачи в зоне специальной военной операции на Украине. Несколько лет преподавал военное дело в отраслевой академии.