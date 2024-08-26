Лизингу некуда дорожать

На фоне роста ключевой ставки ЦБ лизинговые компании (ЛК) готовятся сокращать расходы и работать с меньшей маржинальностью, чтобы снизить риски значительного оттока клиентов: ставки предоставления предметов лизинга и так уже высоки. Для компаний отрасли общей проблемой является растущая стоимость привлекаемых средств. Но крупные игроки имеют больше возможностей — интерес инвесторов к облигациям ЛК растет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Основная часть пассивов ЛК представлена банковским кредитованием. В среднем доля банковских кредитов в структуре фондирования лизингодателей составила 57% на 1 января 2024 года, следует из исследования «Эксперт РА», с которым ознакомился “Ъ”. Вторыми по популярности являются облигационные займы.

Среди 28 компаний 18 ЛК привлекают финансирование на бирже, средняя доля облигаций в структуре фондирования у игроков рынка составила 14%.

И по состоянию на 1 июля это соотношение не изменилось, подчеркивают аналитики «Эксперт РА».

«До конца 2024 года вряд ли произойдут существенные изменения»,— уверена директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Зоя Советкина. «Значительное повышение ключевой ставки за последний год ограничило выход небольших ЛК на биржу. Крупные игроки продолжают выпускать новые выпуски, при этом зачастую объем фактического размещения значительно превышает объем изначально заявленного, что говорит о повышенном спросе к их бумагам со стороны инвесторов»,— описывает ситуацию на рынке эксперт. Для инвесторов важен купон, здесь ЛК чуть выше эмитентов реального сектора в силу более высокой оборачиваемости своего бизнеса, но и доходности для инвесторов в текущих условиях довольно привлекательны, они находятся на уровне ключевой ставки плюс 4–5%, подтверждает начальник аналитического отдела ИК «РИКОМ-Траст» Олег Абелев (см. “Ъ” от 10 июня).

При этом качество активов лизинговых компаний во многом зависит от специализации компании, в частности диверсификации бизнеса. Преобладание в портфеле высоколиквидного имущества нивелируют риски концентрации портфеля в силу высокой вероятности реализации подобного вида имущества в случае изъятия, описывают тренды авторы исследования.

По данным исследования, большинство ЛК все же имеют достаточно высокий уровень диверсификации.

Компаний с концентрацией в 50% и более на одном типе оборудования на рынке всего девять, причем одна из них — «Росагролизинг» — с концентрацией 86% на сельхозоборудовании.

Однако повышать свою рентабельность в текущих условиях за счет дальнейшей диверсификации лизингодатели не готовы. «Лизинговый рынок высококонкурентный. В любом, даже узкоспециализированном сегменте рынка есть компании, которые обладают необходимыми компетенциями и именем у лизингополучателей и партнеров,— говорит директор по связям с инвесторами компании "Интерлизинг" Николай Алексеев.— Импульсивно выходить на новый сегмент рынка, не имея долгосрочных планов развития в нем, довольно недальновидное решение. Так или иначе, увеличение стоимости заимствования ЛК неизбежно ведет к росту стоимости лизинга для клиента». Более чувствительной данная ситуация может быть также для небольших игроков, где изначально стоимость фондирования выше, чем у крупных, что в конечном итоге может привести к снижению спроса на их услуги, признает Зоя Советкина.

Опрошенные “Ъ” ЛК это подтверждают. «В сложившихся реалиях тяжелее всего нашим клиентам — далеко не все готовы брать в лизинг по таким ставкам. В связи с этим, чтобы сделать наше предложение максимально привлекательным для клиентов, мы стараемся снизить собственные операционные затраты, диверсифицировать фондирование за счет привлечения средств из разных банков,— описывает ситуацию гендиректор компании "Флит Автофинанс" (входит в ИГ "Инсайт") Алексей Смирнов.— Мы не увеличиваем лизинговые платежи по ранее заключенным сделкам». Но нивелировать рост стоимости фондирования лизинговая компания не может, заключает Николай Алексеев.

Полина Трифонова