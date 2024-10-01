Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Утильсбор разогнал машины

Продажи новых автомобилей рекордно выросли перед повышением ставки

В преддверии ожидаемого роста цен из-за повышения ставок утилизационного сбора продажи новых легковых автомобилей в сентябре установили новый месячный рекорд. За 28 дней было реализовано 148,6 тыс. машин, что превысило результат за весь август. Часть дилеров ожидают сохранения повышенного спроса и в октябре, а другие готовятся к снижению ажиотажа.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

За 23–29 сентября продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 14% неделя к неделе, до 41,7 тыс. штук, подсчитали в «Автостате». Это лучший результат с момента начала ведения агентством недельной статистики, то есть с 2022 года. Со 2 по 8 сентября было реализовано 38,1 тыс. новых машин, с 9 по 15 сентября — 32,1 тыс. штук, за 16–22 сентября — 36,7 тыс. штук. Таким образом, за 28 дней сентября было продано 148,6 тыс. новых автомобилей, что превышает результат всего августа (см. “Ъ” от 5 сентября).

По расчетам “Ъ”, исходя из средних ежедневных продаж в первую и последнюю неделю месяца, за весь месяц с учетом 1 и 30 сентября могло быть продано почти 160 тыс. новых легковых автомобилей.

Это рекордный результат за последние почти три с половиной года. Больше новых легковых автомобилей за один месяц было продано только в апреле 2021 года — 171,5 тыс. штук. С тех пор ежемесячные объемы рынка не преодолевали отметку в 150 тыс. машин.

Владимир Беспалов из компании «Эйлер Аналитические технологии» отмечает, что повышенный спрос на новые легковые автомобили в сентябре связан с ожиданиями вероятного роста цен после повышения утилизационного сбора с 1 октября. «Сентябрь будет рекордным в силу подогретого спроса на новостях о росте утильсбора, активность просматривалась по всем без исключений маркам и моделям»,— соглашается заместитель гендиректора АГ «Авилон» по продажам новых машин Ренат Тюктеев.

О рекордных в этом году продажах “Ъ” рассказали в «Рольфе», «Авилоне» и «Автоспеццентре». Гендиректор ГК «Автоспеццентр» Андрей Терлюкевич отмечает, что сентябрь — месяц с традиционно низким спросом. Он заметил рост продаж почти все моделей кроссоверов. Директор департамента продаж новых автомобилей «Рольфа» Николай Иванов фиксирует рост спроса на автомобили китайских брендов. Самыми продаваемыми марками в сентябре в компании стали Haval Jolion, Chery Tiggo 7, Omoda C5. По его словам, клиенты также стали быстрее принимать решение о покупке автомобилей брендов, ушедших из РФ. Трафик в салонах параллельного импорта в сентябре увеличился на 30%, а заключение договоров купли-продажи — на 15%, уточняет господин Иванов.

Господин Тюктеев считает, что в октябре ситуация со спросом на автомобили будет похожа на сентябрьскую, но уже в более спокойном ритме.

«Спрос продолжит смещаться в сторону автопроизводителей из Китая, рынок локализованных марок будет дальше развиваться своим отдельным треком»,— рассказывает он. В «БорисХофе» также полагают, что в октябре продажи останутся на уровне сентября. «Сейчас клиенты стараются успеть до 1 октября либо купить, либо зафиксировать условия покупки, так как часть растаможенных автомобилей доедет в дилерские центры только в октябре»,— говорят в компании. Там ожидают, что спрос будет смещаться в сторону автомобилей, цена которых не менялась или менялась незначительно на общем фоне. Также больше внимания будут привлекать автомобили с локальной сборкой, полагают в компании. Сохранение ажиотажа в салонах в «БорисХофе» ожидают до середины октября. В «Рольфе» не видят причин для снижения спроса до конца года.

Складские запасы машин китайских марок сокращаются

Хотя Андрей Терлюкевич роста продаж на рынке новых автомобилей относительно сентября в октябре не ожидает: «Думаю, что регистрации второй половины октября будут ниже аналогичных показателей сентября». По его словам, сентябрь «перетянул» часть потенциальных продаж октября и, возможно, ноября. В будущем месяце, ожидает господин Терлюкевич, фокус спроса будет смещен на марки и модели, сохранившие сентябрьские цены. Владимир Беспалов также считает, что в октябре объем продаж будет ниже относительно сентября. «Я думаю, что будет снижение ближе к 100 тыс. штук»,— прогнозирует он.

К спросу примеряют поддержку

Правила игры

На поддержку спроса на отечественные автомобили — программы льготного автокредитования и лизинга — в 2025 году планируется выделить 18,06 млрд руб. и 11 млрд руб. соответственно, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2025 год и период 2026–2027 годов. В 2026–2027 годах на льготное автокредитование планируется направить по 19,72 млрд руб. в год, финансирование льготного лизинга остается на уровне 11 млрд руб. в год.

Глава Минпромторга Антон Алиханов говорил «Интерфаксу», что в 2025 году министерство рассчитывает направить на программу льготных автокредитов 23 млрд руб., льготного лизинга — 11 млрд руб. Эти показатели зафиксированы в бюджете на текущий год и прогнозный период 2025–2026 годов.

Программа льготного автокредитования считается одним из основных драйверов продаж отечественных автомобилей. Она распространяется на машины стоимостью до 2 млн руб. Это все модели Lada, УАЗ, ГАЗ полной массой до 3,5 тонны, а также Haval Jolion, выпущенные в Тульской области. Воспользоваться ею могут работники образования, медицинских учреждений, участники СВО и члены их семей, лица с ограниченными возможностями, семьи с ребенком, живущие на Дальнем Востоке. В рамках программы со скидкой 35% всем категориям граждан можно также приобрести электромобили, произведенные в России: Evolute, «Москвич 3Е» и «Амберавто А5».

Изначально на программу льготного автокредитования в 2024 году было выделено 17,3 млрд руб., льготного лизинга — 9 млрд руб. Объем средств, выделенный на автокредиты, закончился уже в июне, сообщал глава АвтоВАЗа Максим Соколов. В день публикации постановления правительства о повышении ставок утильсбора — 13 сентября — Минпромторг объявил о выделении на льготное автокредитование еще 6,5 млрд руб., на льготный лизинг — еще 8 млрд руб. По данным министерства, за счет дополнительных средств может быть продано еще более 36 тыс. автомобилей в дополнение к уже реализованным 82 тыс.

В проект бюджета также заложено увеличение поступления средств от индексации утильсбора. В 2025 году — до 2,01 трлн руб., в 2026 году — до 2,45 трлн руб., в 2027 году — до 2,71 трлн руб. В 2024 году размер сбора оценивался в 1,07 трлн руб.

Наталия Мирошниченко

Наталия Мирошниченко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...