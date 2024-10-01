Утильсбор разогнал машины

В преддверии ожидаемого роста цен из-за повышения ставок утилизационного сбора продажи новых легковых автомобилей в сентябре установили новый месячный рекорд. За 28 дней было реализовано 148,6 тыс. машин, что превысило результат за весь август. Часть дилеров ожидают сохранения повышенного спроса и в октябре, а другие готовятся к снижению ажиотажа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

За 23–29 сентября продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 14% неделя к неделе, до 41,7 тыс. штук, подсчитали в «Автостате». Это лучший результат с момента начала ведения агентством недельной статистики, то есть с 2022 года. Со 2 по 8 сентября было реализовано 38,1 тыс. новых машин, с 9 по 15 сентября — 32,1 тыс. штук, за 16–22 сентября — 36,7 тыс. штук. Таким образом, за 28 дней сентября было продано 148,6 тыс. новых автомобилей, что превышает результат всего августа (см. “Ъ” от 5 сентября).

По расчетам “Ъ”, исходя из средних ежедневных продаж в первую и последнюю неделю месяца, за весь месяц с учетом 1 и 30 сентября могло быть продано почти 160 тыс. новых легковых автомобилей.

Это рекордный результат за последние почти три с половиной года. Больше новых легковых автомобилей за один месяц было продано только в апреле 2021 года — 171,5 тыс. штук. С тех пор ежемесячные объемы рынка не преодолевали отметку в 150 тыс. машин.

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Владимир Беспалов из компании «Эйлер Аналитические технологии» отмечает, что повышенный спрос на новые легковые автомобили в сентябре связан с ожиданиями вероятного роста цен после повышения утилизационного сбора с 1 октября. «Сентябрь будет рекордным в силу подогретого спроса на новостях о росте утильсбора, активность просматривалась по всем без исключений маркам и моделям»,— соглашается заместитель гендиректора АГ «Авилон» по продажам новых машин Ренат Тюктеев.

О рекордных в этом году продажах “Ъ” рассказали в «Рольфе», «Авилоне» и «Автоспеццентре». Гендиректор ГК «Автоспеццентр» Андрей Терлюкевич отмечает, что сентябрь — месяц с традиционно низким спросом. Он заметил рост продаж почти все моделей кроссоверов. Директор департамента продаж новых автомобилей «Рольфа» Николай Иванов фиксирует рост спроса на автомобили китайских брендов. Самыми продаваемыми марками в сентябре в компании стали Haval Jolion, Chery Tiggo 7, Omoda C5. По его словам, клиенты также стали быстрее принимать решение о покупке автомобилей брендов, ушедших из РФ. Трафик в салонах параллельного импорта в сентябре увеличился на 30%, а заключение договоров купли-продажи — на 15%, уточняет господин Иванов.

Господин Тюктеев считает, что в октябре ситуация со спросом на автомобили будет похожа на сентябрьскую, но уже в более спокойном ритме.

«Спрос продолжит смещаться в сторону автопроизводителей из Китая, рынок локализованных марок будет дальше развиваться своим отдельным треком»,— рассказывает он. В «БорисХофе» также полагают, что в октябре продажи останутся на уровне сентября. «Сейчас клиенты стараются успеть до 1 октября либо купить, либо зафиксировать условия покупки, так как часть растаможенных автомобилей доедет в дилерские центры только в октябре»,— говорят в компании. Там ожидают, что спрос будет смещаться в сторону автомобилей, цена которых не менялась или менялась незначительно на общем фоне. Также больше внимания будут привлекать автомобили с локальной сборкой, полагают в компании. Сохранение ажиотажа в салонах в «БорисХофе» ожидают до середины октября. В «Рольфе» не видят причин для снижения спроса до конца года.

Хотя Андрей Терлюкевич роста продаж на рынке новых автомобилей относительно сентября в октябре не ожидает: «Думаю, что регистрации второй половины октября будут ниже аналогичных показателей сентября». По его словам, сентябрь «перетянул» часть потенциальных продаж октября и, возможно, ноября. В будущем месяце, ожидает господин Терлюкевич, фокус спроса будет смещен на марки и модели, сохранившие сентябрьские цены. Владимир Беспалов также считает, что в октябре объем продаж будет ниже относительно сентября. «Я думаю, что будет снижение ближе к 100 тыс. штук»,— прогнозирует он.

К спросу примеряют поддержку Правила игры На поддержку спроса на отечественные автомобили — программы льготного автокредитования и лизинга — в 2025 году планируется выделить 18,06 млрд руб. и 11 млрд руб. соответственно, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2025 год и период 2026–2027 годов. В 2026–2027 годах на льготное автокредитование планируется направить по 19,72 млрд руб. в год, финансирование льготного лизинга остается на уровне 11 млрд руб. в год. Глава Минпромторга Антон Алиханов говорил «Интерфаксу», что в 2025 году министерство рассчитывает направить на программу льготных автокредитов 23 млрд руб., льготного лизинга — 11 млрд руб. Эти показатели зафиксированы в бюджете на текущий год и прогнозный период 2025–2026 годов. Программа льготного автокредитования считается одним из основных драйверов продаж отечественных автомобилей. Она распространяется на машины стоимостью до 2 млн руб. Это все модели Lada, УАЗ, ГАЗ полной массой до 3,5 тонны, а также Haval Jolion, выпущенные в Тульской области. Воспользоваться ею могут работники образования, медицинских учреждений, участники СВО и члены их семей, лица с ограниченными возможностями, семьи с ребенком, живущие на Дальнем Востоке. В рамках программы со скидкой 35% всем категориям граждан можно также приобрести электромобили, произведенные в России: Evolute, «Москвич 3Е» и «Амберавто А5». Изначально на программу льготного автокредитования в 2024 году было выделено 17,3 млрд руб., льготного лизинга — 9 млрд руб. Объем средств, выделенный на автокредиты, закончился уже в июне, сообщал глава АвтоВАЗа Максим Соколов. В день публикации постановления правительства о повышении ставок утильсбора — 13 сентября — Минпромторг объявил о выделении на льготное автокредитование еще 6,5 млрд руб., на льготный лизинг — еще 8 млрд руб. По данным министерства, за счет дополнительных средств может быть продано еще более 36 тыс. автомобилей в дополнение к уже реализованным 82 тыс. В проект бюджета также заложено увеличение поступления средств от индексации утильсбора. В 2025 году — до 2,01 трлн руб., в 2026 году — до 2,45 трлн руб., в 2027 году — до 2,71 трлн руб. В 2024 году размер сбора оценивался в 1,07 трлн руб. Наталия Мирошниченко

Наталия Мирошниченко