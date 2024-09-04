Лизинг дорос до спада

Объем нового бизнеса на рынке лизинга в первом полугодии 2024 года продемонстрировал снижение, хотя пока символическое — на 1%. Во многом оно определялось значительным сокращением (на 23%) нового бизнеса в корпоративном сегменте. На фоне высоких ставок и цен на предметы лизинга клиенты откладывают техническое переоснащение на следующие годы. Отчасти поддержать рынок может розничный сегмент, однако и на нем платежеспособность клиентов пока не внушает оптимизма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Объем нового бизнеса на рынке лизинга за первое полугодие 2024 года составил 1,48 трлн руб., показав снижение на 1% в годовом сравнении, следует из обзора «Эксперт РА» (с ним ознакомился “Ъ”). Это произошло из-за резкого сокращения корпоративного сегмента — на 23%, до 212 млрд руб. При этом розничный сегмент, до последнего времени бывший локомотивом всего рынка, также не блистал показателями — рост в годовом сравнении всего на 4%, до 1,27 трлн руб.

Падение объемов нового бизнеса в корпоративном сегменте произошло преимущественно на фоне сокращения объемов лизинга железнодорожной техники (на 25%) и судов (на 48%).

Прогнозы по снижению объемов лизинга стали звучать сразу после восстановления рынка в первой половине 2023 года (см. “Ъ” от 7 ноября и 5 декабря 2023 года). Примечательно, что лизинг вагонов был одним из сегментов, на который участники отрасли делали ставку в конце прошлого года (см. “Ъ” от 26 октября 2023 года). Потребность в новых вагонах у бизнеса сохраняется в рамках обновления парка, но вместе с этим в 2024 году наблюдается снижение погрузки на железнодорожном транспорте, поясняют ситуацию в «Эксперт РА». В части судостроения в стране сохраняется дефицит производственных мощностей, которые требуют значительной модернизации, что не способствует наращиванию сделок в сегменте, отмечает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолий Перфильев.

Розничный сегмент пока поддерживается высокомаржинальными сегментами легкового и грузового автотранспорта, которые по итогам отчетного периода показали рост на 24% и 8% соответственно.

Впрочем, и в этом сегменте лизинговым компаниям приходится наращивать предложение допуслуг и сервисов и принимать на себя риски работы с бывшими в употреблении автомобилями для сохранения приемлемой маржинальности (см. “Ъ” от 8 декабря 2023 года, 4 июня 2024 года). Впрочем, розничный бизнес чувствует себя уверенно и меньше подвержен сдерживанию жесткой монетарной политики ЦБ, признает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров. Клиенты малого бизнеса быстрее переориентируются на более дешевое имущество и перекладывают высокую ставку на конечного потребителя, отмечает директор по стратегии ГК «Альфа-Лизинг» Дмитрий Кудрявцев. «Автолизинг будет определять темпы всего сегмента, удовлетворяет предложение преимущественно спрос со стороны таксопарков и каршеринга»,— поясняет Сурен Асатуров. Более 70% автопарка в России старше десяти лет и нуждается в замене, подтверждают в «СберЛизинге». Впрочем, в компании признают, что и на этом рынке уже «присутствуют признаки перегрева — возросшая конкуренция, рост цен на автомобили».

Участники рынка в целом закладываются на дальнейшую коррекцию. Уровень доходности портфеля в условиях роста ключевой ставки и расходов на фондирование оказался прогнозируемо ниже, отмечает гендиректор «ВТБ Лизинга» Антон Мусатов (см. “Ъ” от 5 июля). При этом платежеспособность клиентов снижается, как следствие, снижается и процент одобрения сделок, добавляет Дмитрий Кудрявцев (см. “Ъ” от 2 мая). Участники рынка ожидают, что бизнес будет откладывать техническое переоснащение как минимум на 2025 год. «В 2024 году к началу июля рынок уже находился в стадии коррекции. Вместе с эффектом высокой ставки это может привести к дополнительному сокращению годовых индикаторов лизинговых компаний как в корпоративных, так и в розничных сегментах»,— считает топ-менеджер крупной лизинговой компании.

Впрочем, даже в нынешних условиях «перегретой» экономики участники рынка находят новые пути развития бизнеса. «Стимулирующим инвестиции в основной капитал фактором являются лизинговые продукты с плавающей ставкой. Такие контракты позволяют запускать проекты уже сейчас, а при снижении ставки ЦБ — рассчитывать на снижение стоимости лизинга»,— уверены в «Интерлизинге».

Полина Трифонова