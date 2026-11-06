Мерц и Трамп обсудили урегулирование конфликта на Украине

Разговор состоялся вечером 5 ноября. По словам пресс-секретаря, обе стороны пришли к выводу, что украинский конфликт должен быть закончен «как можно скорее». При этом урегулирование должно быть достигнуто путем согласия всех партнеров по НАТО, уточнил он. Господин Корнелиус также отметил, что после промежуточных выборов в США переговоры для американской стороны стали более важным вопросом, чем раньше.