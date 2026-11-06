Мерц и Трамп обсудили урегулирование конфликта на Украине
Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону вопрос прекращения конфликта на Украине. Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на пресс-секретаря немецкого правительства Штефана Корнелиуса.
Разговор состоялся вечером 5 ноября. По словам пресс-секретаря, обе стороны пришли к выводу, что украинский конфликт должен быть закончен «как можно скорее». При этом урегулирование должно быть достигнуто путем согласия всех партнеров по НАТО, уточнил он. Господин Корнелиус также отметил, что после промежуточных выборов в США переговоры для американской стороны стали более важным вопросом, чем раньше.
Накануне президент США Дональд Трамп встретился со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым. Вскоре Дональд Трамп сообщил о подготовке «масштабного соглашения, которое затронет не только Украину», но и Европу. По его словам, в ближайшие две недели его администрация «сделает многое». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремлю об этом ничего неизвестно.