«Национальное единство — это непрерывно длящаяся работа»

«Созидание [единства] — это не реконструкция, стремящаяся восстановить какую-то уже бытовавшую данность, вернуть нас к определенной дате или периоду как к оптимальной точке сборки в прошлом,— констатирует главный редактор журнала, кандидат философских наук, и. о. декана философского факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Алексей Козырев.— Созидание — это непрерывно длящаяся работа по упорядочиванию, структурированию, направлению той внутренней энергии, которой жива наша цивилизация, выявление тех точек роста, где мы можем обратить наши различия во взаимообогащающую жизнь традиций, сливающихся в кипучую жизнь динамично развивающейся страны».